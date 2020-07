Thor: Love and Thunder, svelata la data di produzione

Se non ci saranno ulteriori imprevisti Thor: Love and Thunder verrà prodotto ad inizio 2021. In un recente incontro con la tennista Serena Williams la star di Thor: Love and Thunder, Natalie Portman, avrebbe affermato di aver approfittato dei ritardi legati alla quarantena per mettersi ulteriormente in forma ed allenarsi in vista delle riprese del prossimo anno.

Portman e Williams due stavano parlando della nuova squadra professionistica di calcio femminile, le Angel City, che hanno fondato a Los Angeles perché competesse nella National Women’s Soccer League, quando Portman ha aggiunto che avrebbe iniziato le riprese di Thor: Love and Thunder in Australia all’inizio del prossimo anno. L’attrice si è detta molto eccitata per questo sequel ed entusiasta di riprendere il ruolo di Jane Foster, personaggio che ha già interpretato sia in Thor sia in Thor: The Dark World.

Sebbene sia stato divulgato che, nel film, Jane Foster verrà trasformata nel “Mighty Thor”, in omaggio a Jason Aaron ed all’omonima serie di fumetti scritta da Esad Ribic, non è stato rivelato molto altro. Il regista di Thor: Love and Thunder, Taika Waititi ha annunciato che si tratterà di un film “folle” e “romantico”.

“Penso che sarà davvero buono. Abbiamo finito, abbiamo scritto il copione per più di un anno e questa settimana sto solo facendo un’altra prova. È così folle e anche molto romantico. Sono appassionato di romanzi ora. Voglio solo fare una storia d’amore. Voglio fare qualcosa che non ho mai fatto o mai curato. Vorrei confrontarmi con qualcosa di simile.”

In un’altra intervista il regista ha parlato di come l’interruzione della produzione a causa della pandemia gli abbia permesso di perfezionare la sceneggiatura del film, che farà sembrare Thor: Ragnarok un film cauto. Quando gli è stato chiesto di condividere qualche indiscrezione su Thor: Love and Thunder ha affermato di non poter rivelare nulla. Waititi ha però aggiunto di essere riuscito a trarre qualcosa di positivo dalla crisi Covid-19, primo tra tutti il fatto di essere riuscito a curare il film nei minimi dettagli, apportando migliorie e cambiamenti alla sceneggiatura. Secondo il regista infatti è proprio nella fase di scrittura in cui si gettano le basi per ottenere un grande film, e nell’industria del cinema raramente si riesce ad avere tutto il tempo necessario per lavorare su ogni tipo di dettaglio. I lavori di rifinitura in questo caso sono stati talmente tanti che il copione ad oggi non è ancora finito, ma si prospetta un lavoro eccellente.