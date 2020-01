Thor (Nendoroid) DX da Good Smile Company

Dopo aver annunciato, Captain America, Iron Man e Thanos da Avengers: Endgame è giunta l’ora per Good Smile Company di aggiungere tra le sue piccole Nendoroid la figure di Thor in versione DX. Queste figures dall’aspetto decisamente originale sono caratterizzate da tantissime licenze e soggetti rappresentati rigorosamente in SD pur mantenendo un altissimo livello di posizionabilità. Questa figure in particolare, sarà in grado di passare dalla versione di Thor visto in Infinity War a quella di “Bro Thor” vista in Endgame grazie ad alcuni accessori intercambiabili.

Thor è il super eroe Marvel che trae ispirazione dalla cultura e dalla mitologia norrena, nei fumetti Marvel, infatti, Thor è una divinità proveniente da un altro pianeta che protegge insieme ai suoi fidati amici e Odino vari reami e pianeti tra cui la terra da minacce esterne. Nell’arco della sua storia cinematografica Thor, interpretato su schermo dall’attore Chris Hemsworth, ha dovuto affrontare diverse evoluzioni psicologiche: Dalla privazione dei poteri, alla perdita dei suoi affetti per passare alla depressione dopo non essere riuscito ad eliminare Thanos in Avengers: Infinity War. Thanos infatti ha resistito per poco al suo colpo mortale infertogli con il nuovo martello Stormbreaker riuscendo a schioccare le dita (realizzando quindi il suo scopo) per poi sparire su un lontano pianeta, lasciando tutti gli eroi in uno stato di completa impotenza. Il viaggio nel passato servirà a Thor per ritrovare la fiducia persa insieme al suo fidato martello Mjolnir.

Come già altri Nendoroid sarà composto prevalentemente da plastica e raggiungerà una altezza di circa 13 cm. All’interno della confezione troveremo sia le parti intercambiabili per trasformarlo da una versione Infinity War a quella Endgame con volti, capelli e addome intercambiabile. Poi, come le altre Nendorid DX tratte da Endgame troveremo il piedistallo, che ci consentirà di posizionare la figure nel modo più sicuro.