Al San Diego Comic-Con 2022 le sorprese non sono ancora finite per le serie Marvel in arrivo su Disney Plus! Come ben sappiamo, dopo WandaVision, Agatha Harkness è pronta a tornare sul piccolo schermo con uno spin-off a lei dedicato, e ora apprendiamo che i Marvel Studios hanno scelto il titolo ufficiale e una finestra di uscita per la serie sulla piattaforma di streaming.

Immagine di Agatha Harkness da WandaVision

Quando è prevista l’uscita dello spin-off su Agatha Harkness?

Kathryn Hahn, interprete della strega malvagia che dà il nome alla produzione, ha fatto il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe proprio con WandaVision nei panni della vicina ficcanaso di Wanda Maximoff e Visione. Il capo-sceneggiatore della nuova serie, il cui titolo è Agatha: Coven of Chaos, è Jac Schaeffer. Per quanto riguarda il periodo di uscita su Disney+, lo spin-off su Agatha Harkness è fissato per l’inverno del 2023. Di conseguenza, a meno che non cambi qualcosa nel tempo, la serie dovrebbe fare parte della Fase 5 del MCU, come segnato nel calendario dei Marvel Studios. Ricordiamo che l’attrice ha firmato un accordo generale con Marvel per prendere parte a più produzioni. Il contratto in questione non riguarda solo la televisione e lo streaming, ma anche i futuri progetti cinematografici del Marvel Cinematic Universe. Dunque, possiamo aspettarci di vedere Kathryn Hahn anche sul grande schermo e a più riprese.

Come accennato e ricordato da screenrant.com, Agatha Harkness ha avuto un ruolo centrale in WandaVision, che vede protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany. La serie, attualmente disponibile su Disney Plus, è ambientata tre settimane dopo gli eventi di Avengers: Endgame, quando Wanda Maximoff e Visione vivono un’esistenza idilliaca nella tranquilla cittadina di Westview, nel New Jersey, cercando di tenere nascosti i loro poteri. Con il tempo la verità verrà a galla e scopriremo che quella che sembra una vita da sit-com in realtà nasconde un dolore inarrestabile al suo interno.

