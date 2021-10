Kathryn Hahn (Agatha Harkness) sigla un nuovo accordo con i Marvel Studios

Recentemente abbiamo coperto che Kathryn Hahn sarebbe di nuovo tornata a lavorare con i Marvel Studios nella nuova serie spin-off di WandaVision, riprendendo così il suo ruolo di Agatha Harkness. Tuttavia questo non è l’unico progetto in cui i fan della Marvel possono aspettarsi di vedere la Hahn riprendere il suo ruolo di strega nel prossimo futuro, almeno secondo quanto riportato da Deadline. Che cosa significa questo? Vediamo lo insieme.

Kathryn Hahn: tutti i progetti dei Marvel Studios e Disney+

Secondo quanto riportato da Deadline, lo spin-off di WandaVision è in realtà parte di un accordo più ampio che l’attrice ha siglato con i Marvel Studios, che prevede che lei riprenda il ruolo di Agatha nel Marvel Cinematic Universe, sia su Disney+ che sul grande schermo.

Vi ricordiamo che Kathryn Hahn ha fatto il suo debutto nel MCU grazie a WandaVision, la prima serie originale Disney+ dei Marvel Studios. Nello show Kathryn Hahn ha intepretato Agatha la quale si era finta Agnes, una vicina di Wanda e Vision nella serie. Nel settimo episodio è stato rivelato che la vicina ficcanaso di Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Vision (Paul Bettany) era in realtà Agatha Harkness.

Quali sono i prossimi progetti in lavorazione? Per quanto riguarda i Marvel Studios stanno lavorando su Eternals, Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness (che nasce da WandaVision), Thor: Love and Thunder, Black Panther: Wakanda Forever, The Marvels, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardiani della Galassia Vol. 3, Fantastici Quattro, Blade, un sequel di Captain America: Civil War e un sequel di Deadpool 2 della Fox. Anche un certo numero di altri film Marvel non ancora realizzati sono in lavorazione.

Per quanto riguarda i progetti di Disney+ comprendono, oltre allo spin-off ancora senza titolo di Agatha Harkness, Hawkeye, Ms. Marvel, Moon Knight, She-Hulk, Secret Invasion, Guardiani della Galassia – Holiday Special, Ironheart, Armor Wars, uno spin-off senza titolo di Black Panther incentrato sulla nazione di Wakanda, uno spin-off sempre senza titolo di Hawkeye incentrato sul personaggio di Echo e uno speciale senza titolo di Halloween. A Disney+ sono in lavorazione anche le rispettive seconde stagioni della serie live-action Loki e della serie animata What If…?

Detto questo, oltre allo spin-off annunciato resta comunque da vedere esattamente in quali altri show e film Marvel la Hahn apparirà come parte del suo contratto. Nel frattempo recuperate il DVD dei Guardiani della Galassia disponibile su Amazon!