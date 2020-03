Tiziano Sclavi: il romanzo “Dellamorte Dellamore” disponibile gratuitamente e una vignetta di Dylan Dog

Tiziano Sclavi, il papà di Dylan Dog, è intervenuto con breve video su YouTube lanciando un messaggio ai lettori sensibilizzandoli affinché restino a casa e facciamo così diminuire le possibilità di contagio da Coronavirus. Sclavi ha poi voluto ringraziare il personale sanitario che sta affrontando in prima linea l’emergenza sanitaria dettata proprio dalla diffusione del virus.

Eccovi il video:

Il suddetto video è stato anche accompagnato da una tavola sceneggiata per l’occasione dallo stesso Tiziano Sclavi e realizzata da Sergio Gerasi.

Eccovela:

Ma non è finita perché attraverso le pagine del Post, Tiziano Sclavi ha messo a disposizione sia per la lettura che per il download e in maniera completamente gratuita il romanzo “Dellamorte Dellamore” uscito originariamente nel 1991 e mai più ristampato.

Il romanzo scritto originariamente negli anni ’70 ha come protagonista Francesco Dellamorte, personaggio di cui Sclavi riprenderà alcuni tratti per creare Dylan Dog.

Per leggere il romanzo vi basterà cliccare QUI mentre se volete scaricarlo in formato .pdf cliccate QUI.

Ricordiamo anche che il romanzo ispirò un film con lo stesso titolo realizzato nel 1994 per la regia di Michele Soavi con Rupert Everett e Anna Falchi.

Riguardo il romanzo, Sclavi dice al Post:

“Ho scritto Dellamorte Dellamore nei primi anni Settanta e ha aspettato circa vent’anni per essere pubblicato» ha detto Sclavi. «Da moltissimo tempo non viene ristampato, come tutti gli altri miei libri, ed è bene che sia così. Dei miei romanzi mi piace dire che alla loro uscita hanno sempre suscitato enormi esplosioni di totale indifferenza, ma Dellamorte ha fatto eccezione. Ha venduto bene e ne hanno tratto un bel film diretto da Michele Soavi, anche se io da tutto ciò non ho guadagnato un soldo. E per coerenza continuo a non guadagnarci un soldo mettendolo a disposizione gratis. È una piccola cosa, lo so, ma insomma spero che vi faccia passare un paio d’ore piacevoli, meglio che niente. Stiamo tutti a casa, leggiamo, giochiamo, vediamo film, e auguriamoci che questi tempi tremendi finiscano presto.”