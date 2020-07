TMNT: Seth Rogen e Evan Goldberg produrranno un nuovo lungometraggio

Dopo aver già prodotto con successo alcuni adattamenti televisivi di fumetti, come The Boys (di cui nei prossimi mesi uscirà la seconda stagione) e Preacher, Seth Rogen e Evan Goldberg hanno deciso di riprovarci con un nuovo lungometraggio animato in Computer Grafica delle Tartarughe Ninja, abbreviato in lingua originale TMNT (Teenage Mutant Ninja Turtles).

Nickelodeon, insieme a Seth Rogen, Evan Goldberg e James Weaver hanno annunciato che inizierà la produzione di un nuovo lungometraggio animato sulle Tartarughe Ninja, che sarà la prima produzione cinematografica in CG (computer grafica) dei Nickelodeon Animation Studio, in collaborazione con Ramsey Naito, Vicepresidente esecutivo per la produzione e lo sviluppo dell’animazione animazione, che supervisionerà la produzione di Nickelodeon, mentre Josh Fagen supervisionerà la parte di Point Gray Pictures. In ultimo, la Paramount Pictures gestirà la distribuzione mondiale del film.

Il film sarà diretto da Jeff Rowe (Gravity Falls, Connected, Disenchantment) e scritto da Brendan O’Brian (Neighbours, Sorority Rising, Mike e Dave Need Dates Wedding).

In una recente intervista, il presidente di Nickelodeon, Brian Robbins, ha dichiarato quanto segue:

“L’aggiunta di Seth, Evan e il genio di James all’umorismo e all’azione che è già parte integrante di TMNT, renderà questo nuovo lungometraggio di qualità superiore. Non vedo l’ora di vedere cosa faranno e so che Ramsey Naito e il suo team sono entusiasti di portare il Nick Animation Studio in un’altra grande direzione con il loro primo film d’animazione in CG “.

Considerato uno dei franchise per ragazzi più popolari di sempre, Teenage Mutant Ninja Turtles è un franchise creato nel 1984 da Kevin Eastman e Peter Laird. Ha debuttato inizialmente come una serie di fumetti di successo, poi è diventato una serie animata di successo, una serie televisiva dal vivo e in seguito ha prodotto numerosi lungometraggi cinematografici di successo.