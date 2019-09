Tokyo Disneyland: tutti i dettagli sulla maxi espansione in arrivo

Il 15 aprile 2020 si inauguerà una nuova area da 30.000 mq presso Tokyo Disneyland. Ci saranno tante novità come l'attrazione della Bella e la Bestia.

Tokyo Disneyland con i suoi 18 milioni di visitatori annui è il terzo parco più visitato del globo ed uno dei migliori parchi divertimento al mondo.

Dopo tre anni di lavori, è stato appena annunciato che il 15 Aprile 2020, giorno del 37° anniversario, verrà inaugurata l’espansione del parco. Si tratta del primo ed un unico ampliamento da quando è stato aperto nel 1983. In particolare l’espansione aumenterà la superficie del parco di 30.000 mq. All’interno di quest’area sorgeranno due nuove attrazioni, un punto incontro con i personaggi Disney (meet & greet), negozi, ristoranti ed un teatro che insisteranno sia su Fantasyland che Tomorrowland. L’investimento totale è stato di 700 milioni di dollari.

Il teatro si chiamerà Fantasyland Forest theatre ed avrà una capienza di 1500 persone. Si tratta di un’aggiunta importantissima, in quanto attualmente Tokyo Disneyland non dispone di nessun teatro al chiuso.

Il nuovo edificio per il meet & greet sarà ad uso esclusivo di Minnie e si chiamerà Minnie’s Style Studio



Una delle due attrazioni si chiamerà The Happy Ride with Baymax. Come il nome suggerisce, il protagonista sarà proprio Baymax, il simpatico robot medico che abbiamo visto nel classico d’animazione Disney Big Hero 6.

Questa nuova flat ride, per la sua collocazione, si inserirà nell’area tematica Tomorrowland. Come meccanismo di funzionamento sarà identica a Alien Swirling Saucers, presente nell’area Toy Story Playland presso i Disney’s Hollywood Studios di Orlando, mostrata nel video seguente:

Uno dei nuovi negozi sarà adiacente all’attrazione di Baymax. Si tratterà di un punto vendita pop-corn dallo stile futuristico. A primo impatto potrebbe non sembrare importante, invece è molto atteso, in quanto sarà possibile acquistare i pop-corn in tanti gusti differenti. Una novità assoluta per la quale non sono stati diffusi ulteriori dettagli.

La Bella e la Bestia

Infine troviamo la porzione più consistente dell’espansione, interamente dedicata alla Bella e la Bestia. Quest’area sarà composta da due parti distinte:

Il villaggio di Belle , con delle aggiunte di stile apprezzatissime presso il parco Magic Kingdom: la fontana di Gastone al centro della piazza e l’omonima taverna

Quest’ultima ad oggi è con tutta probabilità la seconda dark ride più attesa del mondo dopo Rise of the Resistance che aprirà nel periodo natalizio negli USA. Sappiamo per certo che si tratterà di una dark ride di tipo trackless (senza binario) con vetture da dieci posti di tipo multi motion che nel caso specifico saranno delle tazze, esattamente come la tazzina da tè Chicco del film. In perfetto stile Disney, i visitatori saranno accompagnati lungo un viaggio tra gli eventi del film più i conici, come il banchetto sulle note di Stia con Noi ed il ballo nella sala sontuosa. Il tutto con le colonne sonore classiche ed audioanimatronics allo stato dell’arte.

Si tratterà di un’anteprima mondiale non presente in nessun altro parco Disney. Progettata appositamente per Tokyo Disneyland sia negli interni che all’esterno, con quella che sarà la riproduzione del castello della bestia. La Disney ha rilasciato un video ufficiale di presentazione che ci porta dietro le quinte di questo straordinario progetto: