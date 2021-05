Tokyo Revengers: annunciato l’arco narrativo finale

L’attendibile utente di Twitter @MangaMoguraRE, ha divulgato la notizia secondo la quale Tokyo Revengers, il manga scritto e disegnato da Ken Wakui, entrerà nel suo arco narrativo finale il 2 giugno 2021 con il capitolo che comparirà nel numero 27 di Weekly Shonen Magazine (Kodansha).

Il manga, come riportato nel nostro precedente articolo, sta facendo largamente parlare di sé dal momento che, grazie all’adattamento anime cominciato il 10 aprile 2021, riesce a vendere in Giappone al secondo 2,4 volumi. I dettagli del record sono stati riportati nell’articolo appena citato.

Come per ogni manga che si rispetti, precisiamo, non è detto che la conclusione definitiva dell’opera arrivi in tempi brevi. L’autore potrebbe ampliare la storia nell’arco narrativo finale in corso d’opera e rendere la strada del suo epilogo più longeva del previsto.

Tokyo Revengers: manga, anime, live-action

Wakui-sensei ha lanciato il manga sulle pagine di Weekly Shonen Magazine nel marzo 2017 e Kodansha ha pubblicato il 22° tankobon il 16 aprile 2021. In Italia l’opera è edita da J-POP con i primi 3 volumetti disponibili per l’acquisto (iniziamo la lettura acquistando il primo volume su Amazon).

Per chi non fosse a conoscenza di questa nuova hit, di seguito riportiamo una sinossi:

“Guardando il telegiornale, Takemichi Hanagaki apprende che la sua ex fidanzata delle scuole medie, Hinata Tachibana, è morta. L’unica fidanzata che egli abbia mai avuto è stata appena uccisa da un gruppo di mascalzoni conosciuti sotto il nome di Tokyo Manji Gang. Takemichi vive in un appartamento schifoso con pariti sottili e il suo capo di sei anni più giovane di lui lo tratta come fosse un idiota. In più, Takemichi è vergine. Al culmine della sua non esaltante vita, improvvisamente salta nel tempo di dodici anni nel passato quando frequentava la scuola media!! Per salvare Hinata, e cambiare la vita sprecata passivamente, il part-timer senza speranza Takemichi deve assolutamente mirare al vertice della banda di delinquenti più pericolosa del Kanto!!“

La serie anime ha esordito il 10 aprile 2021 attraverso l’emittente MBS e in Italia è possibile guardarlo in streaming attraverso la piattaforma on-demand di Crunchyroll in contemporanea col Giappone.

Koichi Hatsumi dirige l’anime presso lo studio LIDEN FILMS.

E non è finita qui dal momento che Warner Bros. Japan sta anche producendo un film live-action ispirato al manga che esordirà in Giappone il 9 luglio 2021. Tsutomu Hanabusa sta dirigendo il film.