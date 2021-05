Tokyo Revengers diventa uno spettacolo teatrale

Il manga di Tokyo Revengers di Ken Wakui sta ispirando una rappresentazione teatrale. A dare la notizia un nuovo sito web recentemente aperto per l’occasione. Lo spettacolo si svolgerà al Cool Japan Park Osaka WW Hall di Osaka dal 6 all’8 agosto, al Nippon Seinenkan Hall di Tokyo dal 12 al 14 agosto e al KT Zepp Yokohama di Kanagawa dal 19 al 22 agosto.

Il cast include:

Tsubasa Kizu nel ruolo di Takemichi Hanagaki, Jun Noguchi interpreta Naoto Tachibana, Ryo Matsuda è Manjiro Sano e Shō Jinnai recita nel ruolo di Ken Ryūgūji.

Ken Wakui ha lanciato il manga di Tokyo Revengers su Weekly Shonen Magazine di Kodansha nel marzo 2017.

In Italia l’opera è edita dalla casa editrice J-POP:

Guardando il telegiornale, Takemichi Hanagaki apprende che la sua ex fidanzata delle scuole medie, Hinata Tachibana, è morta. L’unica fidanzata che egli abbia mai avuto è stata appena uccisa da un gruppo di mascalzoni conosciuti sotto il nome di Tokyo Manji Gang. Takemichi vive in un appartamento schifoso con pareti sottili e il suo capo di sei anni più giovane di lui lo tratta come fosse un idiota. In più, Takemichi è vergine. Al culmine della sua non esaltante vita, improvvisamente salta nel tempo di dodici anni nel passato quando frequentava la scuola media!! Per salvare Hinata, e cambiare la vita sprecata passivamente, il part-timer senza speranza Takemichi deve assolutamente mirare al vertice della banda di delinquenti più pericolosa del Kanto!!