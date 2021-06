Tokyo Revengers: il trailer e la key visual dell’arco narrativo Halloween di Sangue

L’anime di Tokyo Revengers, adattamento del manga di Ken Wakui, entrerà nell’arco narrativo “Halloween di Sangue” a luglio. A dare la notizia l’account Twitter ufficiale e il sito web dell’anime che hanno pubblicato una nuova key visual e un nuovo video promozionale per l’occasione.

Nel video viene presentata la nuova ending, Tokyo Wonder di Nakimushi che potremo ascoltare a partire dal 13° episodio il 3 luglio.

Ken Wakui ha lanciato il manga di Tokyo Revengers su Weekly Shonen Magazine di Kodansha nel marzo 2017. Il manga è entrato nel suo arco narrativo finale il 2 giugno 2021.

In Italia Tokyo Revengers è pubblicato dalla casa editrice J-POP dal 3 febbraio 2021:

Guardando il telegiornale, Takemichi Hanagaki apprende che la sua ex fidanzata delle scuole medie, Hinata Tachibana, è morta. L’unica fidanzata che egli abbia mai avuto è stata appena uccisa da un gruppo di mascalzoni conosciuti sotto il nome di Tokyo Manji Gang. Takemichi vive in un appartamento schifoso con pariti sottili e il suo capo di sei anni più giovane di lui lo tratta come fosse un idiota. In più, Takemichi è vergine. Al culmine della sua non esaltante vita, improvvisamente salta nel tempo di dodici anni nel passato quando frequentava la scuola media!! Per salvare Hinata, e cambiare la vita sprecata passivamente, il part-timer senza speranza Takemichi deve assolutamente mirare al vertice della banda di delinquenti più pericolosa del Kanto!!