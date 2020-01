Tolo Tolo domina il box office italiano, nonostante le critiche!

Chi l’avrebbe mai detto che Checco Zalone potesse ancora una volta conquistare tutti? Ebbene, stando ai dati del botteghino e nonostante le critiche di alcuni appassionati, il botteghino italiano è dominato da Tolo Tolo. Jumanji: The Next Level e Pinocchio, invece, hanno riscosso un buon successo.

Iniziamo fin da subito con i dati registrati da Tolo Tolo che ha incassato totalmente la bellezza di 34 milioni di euro fin da giorno del suo debutto ufficiale. Nel weekend, il lungometraggio ha totalizzato 5,9 milioni, mentre nel giorno della Befana ha riscosso 3,9 milioni di euro. Numeri da capogiro, ma manca ancora un pochettino per superare il campione d’incassi di “Quo Vado?”.

Jumanji: The Next Level, come specificato nell’introduzione, si posiziona al secondo posto della classifica dettata dal botteghino con 10 milioni di euro incassati in sole due settimane di proiezioni costanti. Negli ultimi giorni, il film di The Rock ha incassato 460mila euro. A seguire, precisamente al terzo posto, c’è Pinocchio, che ha ottenuto 13,8 milioni.

La classifica, inoltre, contempla grossi titoli del calibro di Star Wars: l’Ascesa di Skywalker e Frozen II – Il Segreto di Arandelle, che hanno totalizzato rispettivamente 12,568 e 18,745 milioni di euro. Insomma, nulla paragonabile a Tolo Tolo.