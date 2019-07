Top Gun: Maverick, il trailer a sorpresa durante il SDCC

Top Gun: Maverick - arriva il trailer in Italiano del sequel del film di Tom Cruise durante il San Diego Comic Con previsto in uscita per il 2020.

Durante il Comic Con di San Diego che si sta svolgendo in queste ore, a gran sorpresa e tra lo stupore generale Tom Cruise è salto sul palco nella Sala H per presentare in anteprima il primissimo trailer di Top Gun: Maverick.

Succesivamente il trailer poi è stato diffuso online anche in Italiano:

Top Gun: Maverick sarà un vero e proprio sequel del precedente film cult Top Gun del 1986 con protagonista Tom Cruise, dove ritroveremo il nostro pilota Pete Maverick Mitchell impegnato nel ruolo di istruttore di Top Gun ad addestrare il figlio di Goose, Bradley che vorrebbe diventare un pilota di aerei proprio come suo padre.

Tra gli interpreti del film ritroveremo anche l’attore Val Kilmer nel ruolo di Iceman, Jennifer Connelly, Glen Powell e Miles Teller che interpreterà Bradley, senza dimenticare Jon Hamm ed Ed Harris.

Il cast del film è formato da Tom Cruise, Val Kilmer, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Ed Harris, Miles Teller, Glen Powell, Monica Barbaro, Charles Parnell, Jay Ellis, Bashir Salahuddin, Danny Ramirez, Lewis Pullman, Manny Jacinto, Kara Wang, Jack Schumacher, Greg Tarzan Davis, Jake Picking, Raymond Lee, Jean Louisa Kelly e Lyliana Wray.

Mentre alla regia troviamo Joseph Kosinski ( regista di Oblivion ), mentre la sceneggiatura è firmata da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer.

Al momento sappiamo solo che il film arriverà nelle sale di tutto il mondo nel 2020 senza ancora una data precisa.

Rilasciato anche il primo poster ufficiale:

Per chi non se lo ricordasse Top Gun è un film del 1986 diretto da Tony Scott, interpretato da Tom Cruise, Kelly McGillis, Anthony Edwards, Val Kilmer, e Tom Skerritt. Cruise interpreta il tenente Pete “Maverick” Mitchell, un giovane aviatore della marina militare americana (US Navy). A lui ed al suo Navigatore Nick “Goose” Bradshaw (Anthony Edwards) viene offerta la possibilità di partecipare alla prestigiosa scuola Top Gun. Il film racconta i progressi di Maverick attraverso la formazione, la sua storia d’amore con un istruttore femminile (Kelly McGillis), il suo superamento di una crisi di fiducia a seguito di un incidente fatale durante le esercitazioni, e l’abbattimento di aerei nemici in dogfight.