Top Gun Maverick arriverà nei cinema il prossimo il 27 maggio. Nel film Miles Teller interpreta il tenente Bradley Bradshaw, nome in codice Rooster, il figlio del defunto amico di Maverick e ufficiale di intercettazione radar Nick Bradshaw, detto Goose. Sembra proprio che sia stato questo film a fare nascere di nuovo nell’attore il desiderio di interpretare un ruolo da supereroe. Ma vediamo più nel dettaglio.

L’ultimo ruolo da supereroe interpretato da Miles Teller è stato Reed Richards/Mister Fantastic nel reboot di I Fantastici 4 del 2015.

Per quanto riguarda Top Gun Maverick l’attore ha precedentemente parlato dell’intensa preparazione e dell’addestramento che ha affrontato per il ruolo, incluso il vero addestramento al volo ed è stato proprio questo ad avergli fatto venire di nuovo voglia di interpretare un supereroe:

“Ho avuto circa tre mesi di addestramento al volo prima di iniziare il film. Quel tempo è stato importante per prendere confidenza con i mezzi ma anche per costruire la nostra tolleranza alla forza G, perché tutti gli elementi aerei sono stati girati praticamente. L’addestramento è iniziato in un Cessna, per poi passare ad un Extra 300, un velivolo acrobatico a propulsione singola, dove si inizia a migliorare la propria tolleranza ai G. Da lì siamo passati a un L-39 Albatros, volando con questi ragazzi chiamati The Patriots, che sono l’equivalente civile dei Blue Angels”.