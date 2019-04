Topolino festeggia Leonardo Da Vinci dedicandogli una storia

Per festeggiare i 500 anni dalla nascita di Leonardo Da Vinci è stata annunciata una storia a puntate che arriverà nei prossimi numeri di Topolino.

Per festeggiare i 500 anni dalla nascita di Leonardo Da Vinci (nato il 15 aprile 1452 e morto il 2 maggio 1519) è stata annunciata da Disney la realizzazione di una storia a puntate dedicata all’iconico personaggio che arriverà nei prossimi numeri di Topolino.

Il maestro di scienza, arte e tecnica verrà omaggiato nella storia Paperino, Qui Quo e Qua e il Grande Gioco Geniale: questa verrà scritta da Bruno Enna e disegnata da Andrea Freccero. La storia inizierà su Topolino 3311 (in uscita l’8 maggio) ed accompagnerà i lettori per 4 numeri.

La trama girerà attorno ai quattro paperi, protagonisti di un viaggio “in lungo e in largo per tutta l’Italia”, proprio alla ricerca di tracce di Leonardo Da Vinci. Probabilmente la storia vedrà vari contatti tra i quattro paperi e i vari usi e costumi italiani che verranno riportati e trasposti al meglio nel fumetto. Le città visitate e disegnate, sebbene non sono ancora state annunciate, saranno quattro (una per numero). Nell’attesa dell’8 maggio, ecco a voi la prima tavola rilasciata relativa a questa nuova storia a puntate.

Topolino esordisce nel 1930 come parentesi a fumetti inserita nei quotidiani dell’epoca con la storia “Topolino nell’isola misteriosa”. Il personaggio si evolve nel tempo sino all’ avventura “La valle della morte” dove avviene il suo passaggio da semplice “monello scansafatiche” al vero e proprio “detective e cittadino modello” a cui siamo abituati. Le sue storie spesso mescolano i classici stilemi dei gialli a fumetti con delle simpatiche gag tipiche dello stile unico che hanno affermato questo personaggio.

Solo 10 anni dopo la sua “origine” Topolino debutta sotto forma di fumetto completo (con la testata Walt Disney’s Comics and Stories). I fumetti di Topolino sono arrivati in Italia il 30 marzo 1930 sul n.13 del settimanale torinese Illustrazione del Popolo, mentre il famoso settimanale completamente dedicato al personaggio fa la sua comparsa soltanto il 31 dicembre 1932.