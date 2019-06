Toy Story: USAopoly realizza gli scacchi e un deck building game

In arrivo da USAopoly The OP questo autunno due nuovi giochi su Toy Story: una scacchiera da collezione ed un deck building game collaborativo.

In vista dell’uscita nei cinema del quarto capitolo della saga Disney Pixar, USAopoly The OP ha annunciato due nuovi giochi su licenza dedicati a Toy Story: Toy Story Collector’s Chess Set e Toy Story: Obstacles and Adventures.

Toy Story Collector’s Chess Set sarà un scacchiera da collezione, in cui i personaggi più amati della saga animeranno la colorata scacchiera. Al posto dei canonici pezzi bianchi e neri, le miniature dei giocattoli più amati del cinema saranno divise in due squadre, il Team Woody e il Team Buzz.

Team Woody:

Woody (Re), Bo Peep (Regina), Ducky & Bunny (Alfieri), Duke & Buttercup (Cavalli), Hamm & Forky (Torri), Sarge (Pedoni)



Team Buzz:

Buzz Lightyear (Re), Jessie (Regina), Mr. Pricklepants & Slinky Dog (Alfieri), Dolly & Bullseye (Cavalli), Rex & Trixie (Torri), Little Green Aliens (Pedoni)

Toy Story: Obstacles and Adventures sarà un deck building game collaborativo per 2-5 persone dagli otto anni in su e avrà una durata tra i 45 e i 90 minuti. In questo gioco i partecipanti vestiranno i panni dei protagonisti dei film – Woody, Buzz Lightyear, Bo Peep e Rex– impegnati ad evitare guai e ricercare un bel lieto fine per il gruppo di giocattoli.

Il gioco conterrà sei scatole, al cui interno potrete trovare altrettanti mazzi di carte, ognuno di questi farà riferimento ad uno dei film/special/cortometraggi della saga. Queste scatole permetteranno così di rivivere le avventure di Woody ed i suoi amici e, man mano che il gioco progredirà, se ne potranno aprire di nuove, andando così ad aggiungere gli elementi (personaggi, antagonisti, eventi…) del film/corto in questione.

Disney and Pixar’s Toy Story: Obstacles and Adventures e il Collector’s Chess Set saranno messi in commercio a partire da questo autunno e avranno un costo, rispettivamente, di 49,95$ (Toy Story: Obstacles and Adventures) e 59,95$ (Collector’s Chess Set).