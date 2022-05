Manca davvero poco alla battaglia finale per Yoh Asakura e i suoi amici. Netflix ha infatti confermato che la quarta e ultima parte del reboot di Shaman King, adattamento dell’omonimo manga di Hiroyuki Takei uscirà sulla piattaforma il 26 maggio. Lo streamer ha pubblicato un nuovo trailer che ci mostra alcune scene della battaglia.

Il trailer dell’ultima parte del reboot di Shaman King

La nuova serie di Shaman King del 2021 è il reboot del primo anime televisivo andato in onda per la prima volta nel 2001 ed è prodotta dallo studio di animazione Bridge (Fairy Tail, The Royal Tutor). Attualmente è in onda in tutto il mondo su Netflix.

La regia è di Joji Furuta (The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments, Uta no Prince Sama Maji Love, Kingdom, Double Decker! Doug & Kirill, ēlDLIVE), mentre la sceneggiatura è stata scritta da Shoji Yonemura (Pokémon anime, Wave, Listen to Me!), il character design è curato da Satohiko Sano (Heybot!, Welcome to Demon School, Iruma-kun, Talentless Nana) e le musiche sono composte da Yuki Hayashi (My Hero Academia, Haikyu!!). La quarta ending, Courage Soul, è stata interpretata dalla doppiatrice di Yoh Asakura, Yōko Hikasa.

Qui sotto potete guardare il nuovo trailer:

A proposito del manga

Il manga di Shaman King è stato scritto da Hiroyuki Takei e serializzato sulla rivista settimanale Weekly Shōnen Jump edita da Shūeisha dal 30 giugno 1998 al 30 agosto 2004. In seguito i vari capitoli sono stati raccolti in 32 volumi tankōbon pubblicati dal 3 dicembre 1998 al 5 gennaio 2005. Successivamente i volumetti sono stati ristampati in formato kanzenban per un totale di 27 numeri.

Il manga conta 289 capitoli raccolti in 32 volumi e circa 16 capitoli extra, e alla fine un breve racconto conclusivo chiamato Le Terme di Funbari.

In Italia la serie è stata pubblicata dalla Star Comics all’interno della collana Dragon dal 3 giugno 2003 al 4 settembre 2006 nel formato originale tankōbon ed in seguito in quello kanzenban dal 3 novembre 2010 al 2 gennaio 2013 in una collana denominataShaman King Perfect Edition. Attualmente è in via di pubblicazione la Shaman King Final Edition, sempre edita da Star Comics disponibile su Amazon!