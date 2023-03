Bungo Stray Dogs, l’adattamento anime del manga (edito da Planet Manga da noi) scritto da Kafka Asagiri e illustrato da Sango Harukawa (che trovate su Amazon), tornerà ufficialmente con una quinta stagione a luglio. La conferma è arrivata dallo stesso staff, accompagnata dal primo trailer che ci presenta e illustra cosa dobbiamo aspettarci in futuro (tramite animenewsnetwork).

Bungo Stray Dogs

Trailer e data di uscita di Bungo Stray Dogs Stagione 5

Dopo la buona accoglienza della sua quarta stagione (presentata in anteprima in Giappone il 4 gennaio), Bungo Stray Dogs ha ufficializzato una manciata di nuovi episodi e l’intenzione di proseguire con questa storia. Lo staff principale del nuovo arco narrativo comprende: il regista Takuya Igarashi, il supervisore alla sceneggiatura e sceneggiatore della serie Yoji Enokido, il character designer e direttore dell’animazione Nobuhiro Arai e lo studio di animazione BONES. Tornano anche i membri principali del cast Yūto Uemura (Atsushi Nakajima), Mamoru Miyano (Osamu Dazai), Sumire Morohoshi (Kyōka Izumi), Kensho Ono (Ryūnosuke Akutagawa) e Kishō Taniyama (Chūya Nakahara).

Al momento Bungo Stray Dogs è disponibile in streaming su Crunchyroll, che ha cercato di trasmettere le varie stagioni precedenti alla quinta in contemporanea con il Giappone. La prima messa in onda della serie è avvenuta a giugno 2016, la seconda da ottobre a dicembre 2016, la terza ad aprile 2019 (seguita da un film, Bungo Stray Dogs: Dead Apple, uscito in Giappone nel 2018) e da una quarta a gennaio/marzo 2023.

Di seguito trovate la sinossi di Bungo Stray Dogs: