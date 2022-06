Durante la sua Geeked Week Netflix ha pubblicato il trailer della seconda stagione di The Cuphead Show!, la serie di animazione dal tono decisamente vintage e dallo stile grafico fin troppo simile a quello dei vecchi cartoni animati prodotti dalla Disney, di cui potete recuperare la nostra recensione della prima stagione a questo articolo. Non solo perché lo streamer ha anche rivelato la data di debutto e non manca tanto: potremo vedere i nuovi episodi il 19 agosto!

Trailer della seconda stagione di Cuphead

Per ora sono poche le informazioni disponibili. Nel cast della seconda stagione di The Cuphead Show! troviamo i doppiatori della versione originale: Tru Valentino e Frank Todaro nella parte dei protagonisti, insieme a Wayne Brady, Grey DeLisle, Joe Hanna e Luke Millington-Drake.

Nerflix ha attualmente ordinato un totale di 48 episodi, che probabilmente saranno suddivisi in blocchi da 12 puntate come la prima stagione.

Questo il trailer ufficiale:

Le sorprese non sono finite. Sempre durante la Geeked Week, è stato reso disponile un video in cui possiamo vedere in anteprima a cosa accadrà in uno degli episodi della nuova stagione di The Cuphead Show!

Vi riproponiamo la sinossi della serie: