Trailer per la seconda stagione di One Punch Man

Dopo un’attesa pressoché eterna, lo studio di animazione J.C. Staff ha finalmente annunciato l’arrivo della seconda, attesissima, stagione di One Punch Man, anime di grandissimo successo arrivato ormai due anni fa, e tratto dall’omonimo manga creato da One su disegni di Yūsuke Murata.

One Punch Man è stato un vero e proprio fenomeno mediatico, complice una trama decisamente sopra le righe per lo standard shonen, che praticamente mai ha proposto un personaggio realmente imbattibile come è invece nel caso del protagonista creato da One, il potente e spesso svampito Saitama.

La serie arriverà quest’anno in Giappone, sull’emittente TV Tokyo. Per quel che riguarda il nostro paese, invece, non ci sono notizie in merito alla diffusione, ma plausibile che l’edizione nostrana sarà trasmessa da VVVVID o Netflix, ovvero le piattaforme su cui l’anime è stato diffuso nel nostro paese.