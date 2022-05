Orient è l’adattamento anime dell’omonimo manga di Shinobu Ohtaka, che ha fatto il suo debutto su Crunchyroll il 23 febbraio. Orient Parte 2 sarà presentata in anteprima a luglio. Quale parte del manga adatterà la seconda parte dell’anime Orient? A svelarlo un trailer pubblicato dal sito ufficiale della serie.

Trama e trailer di Orient Parte 2

La seconda parte dell’anime Orient coprirà la saga conosciuta con il nome di Ferce Battle at Awaji Island. In questa parte dell’opera entra in scena il gruppo di guerrieri chiamato Uesugi Bushi. Si tratta di una delle cinque più grandi Bande di Busis, guidata da Tatsuomi Uesugi. Tra i membri conosciuti, oltre al capitano Tatsuomi Uesugi doppiato da Tomoaki Maeno ci sono Kanetatsu Naoe, la Spada rossa, doppiato da Natsuki Hanae, Kuroko Usami, la Spada verde, doppiato da Yoko Hikasa, Keigo Kakizaki, la Spada blu e Masaki Amakasu, la Spada blu, doppiato da Yoshiki Nakajima.

Queste le due nuove key visual:

Ecco il trailer:

A proposito della serie

L’anime è stato presentato in anteprima in Giappone il 5 gennaio mentre Crunchyroll ha iniziato lo streaming il 23 febbraio.

Il cast appena annunciato include: Tomoaki Maeno nel ruolo di Tatsuomi Uesugi, Natsuki Hanae nel ruolo di Naoe Kanetatsu, Yoshiki Nakajima nel ruolo di Masaki Amakasu, Kouki Uchiyama nel ruolo di Akihiro Shimazu e Gakuto Kajiwara nel ruolo di Amako Katsumi. Per quanto riguarda lo staff Tetsuya Yanagisawa (High School DxD) dirige l’anime su sceneggiature supervisionate da Mariko Kunisawa (Ascendance of a Bookworm) presso lo studio A.C.G.T (Ken il Guerriero La Trilogia). Il character design è opera di Takahiro Kishida (Haikyu!!, Jojo – Vento Aureo), mentre Hideyuki Fukasawa (Fate/stay night: Unlimited Blade Works) compone la colonna sonora.

Crunchyroll descrive così la storia:

Durante l’epoca Sengoku, i generali feudali sono stati improvvisamente colpiti, uno dopo l’altro, dal demoniaco Kishin. Dopo 150 anni, varie bande di persone hanno continuato a resistere al controllo di Kishin. Sono chiamate squadre di Bushi. Quando erano piccoli, Musashi e Kojiro volevano sempre ascoltare le storie sui Bushi dal padre di Kojiro e i due sognavano in futuro di formare la più forte squadra. Un giorno, mentre Musashi faceva i conti con le sue scelte ha assistito a uno sterminio di umani fatti a pezzi dagli oni. Obbligato ad ammettere la verità, Musashi si rivolta contro gli oni per rendere realtà il suo sogno insieme a Kijiro!