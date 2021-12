Per le action figure trasformabili legate al mondo dei Transformers, per il mondo dei collezionisti questo periodo è davvero ricco di tantissime proposte da parte di molte aziende. In questo articolo andremo a elencarvi quali secondo noi non dovete assolutamente lasciarvi sfuggire e andremo a elencarvi le proposte che hanno un prezzo ancora non spropositato e che è in linea con il mercato del collezionismo.

Il periodo di Natale, qualunque appassionato è alla ricerca del regalo perfetto da fare per se stesso o per l’amico collezionista, quindi non vi resta che aprire i link per trovare i Transformers che qualsiasi fan della saga vorrebbe. Tra i prodotti che vi abbiamo elencato qui sotto, abbiamo già recensito l’Autobot Ark e Rodimus Prime di Hasbro.

Transformers, le migliori action figure da regalare a Natale

Action Figures – Hasbro

Tra le proposte dei Transformers di Hasbro troviamo le action figure della linea Generations, che sono in tutto e per tutto delle action figure trasformabili, dotate di articolazioni, con un buonissimo livello di dettaglio e una dotazione di accessori abbastanza soddisfacente. Della linea Generations esistono tantissimi robot della Generation One (quella in cui che siamo cresciuti noi quarantenni), ma anche prodotti della serie Netflix e dei film prodotti da Michael Bay.

» Clicca qui per Autobot Ark

» Clicca qui per Optimus Prime

» Clicca qui per Ultra Magnus

» Clicca qui per Megatron (Beast Wars)

» Clicca qui per Grindr Rav

» Clicca qui per Blackarachnia (Beast Wars)

» Clicca qui per Airazor (Beast Wars)

» Clicca qui per Tigatron (Beast Wars)

» Clicca qui per Galvatron

» Clicca qui per Inferno

» Clicca qui per Cyclonus

» Clicca qui per Rodimus Prime

» Clicca qui per Sky Linx

» Clicca qui per Hot Rod

» Clicca qui per T-Wrecks

Action Figures – Masterpiece

I Transformers Masterpiece è una linea rivolta ai collezionisti più esigenti. Questi Transformers sono molto costosi, con schemi di trasformazioni più grandi e complessi per ottenere una maggiore precisione e una maggiore articolazione rispetto ai giocattoli destinati ai bambini.

» Clicca qui per Bumblebee MP-45 Ver.2.0

» Clicca qui per Hound MP-47

» Clicca qui per Dirge MP-11ND

» Clicca qui per Arcee Earth MP-51

» Clicca qui per Road Rage MP-26

» Clicca qui per Rachet MP-30

» Clicca qui per Lion Combo MP-48

» Clicca qui per Soundblaster MP-13B

» Clicca qui per Black Convoy MP-49

» Clicca qui per Barricade MPM-5

» Clicca qui per Exhaust MP-23

» Clicca qui per Autobot Jazz MPM-9

» Clicca qui per Ramjet MP-11NR

» Clicca qui per Delta Magnus MP-31

» Clicca qui per Blackarachinia Tarantulas Beast Wars MP-46



La nostra scelta

Ci sono talmente tanti Transformers che vorremmo acquistare che forse nell’elenco che abbiamo scritto non basterebbe, in ogni caso tra quelli che abbiamo selezionato ce ne uno che vi consigliamo assolutamente di non lasciarvi sfuggire, quale vi starete chiedendo? L’Autobot Ark prodotta da Hasbro è la nostra risposta. Un transformers di enormi dimensioni, realizzato con ottimi materiali e un prezzo che li vale tutti. Per il vero fan dei mitici robottoni anni 80 è un must have da avere nella propria collezione personale.