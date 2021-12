Transformers: l’enorme Autobot Ark di Hasbro – Recensione

Tra i Transformers più interessanti disponibili sul mercato, abbiamo recensito Autobot Ark di Hasbro tratta dalla trilogia di Netflix Transformers War of Cybertron: Kingdom (Il regno). I Transformers sono una serie di giocattoli, divenuti con il tempo anche oggetti da collezione, che dagli anni 80 dominano le vendite dei negozi e sono tra i regali preferiti da ogni appassionato della saga.

Non la conoscevate? Scopritela insieme a noi in questa recensione.

Il personaggio

L’ Arca è il nome dato all’astronave Autobot che, in molti universi, originariamente trasportava gli eserciti Autobot sul pianeta Terra. L’enorme astronave ha cinque ponti e ospita un equipaggio completo di 300 Transformers (sebbene possa essere pilotato solomente da una manciata). L’arca è armata con 16 cannoni a combustione di particelle (a babordo), 16 emettitori laser (a tribordo), un lanciamissili primario Starfield e una batteria sonica Overshock. Nella serie animata di Netflix War of Cybertron, durante la Grande Guerra, gli Autobot per sfuggire al loro mondo morente, costruiscono l’Arca tenendola nascosta agli occhi dei Decepticon sotto mantelli e ologrammi, non lontano dal Settore Sette. Una volta scoperta dai nemici, l’ Arca ha volato al Ponte Spaziale in tempo per assistere Optimus Prime lanciare Allspark da Cybertron in una destinazione sconosciuta. Quando la nave Decepticon attaccò gli Autobot e i Decepticon sotto il comando di Megatron vi salirono a bordo, seguì una grande battaglia, mandando la nave fuori controllo, facendola schiantare sulla Terra, più precisamente all’interno di un vulcano. Una volta arrivati sul nuovo pianeta entrambe le parti si unirono i Maximal e i Predacon e la loro epica battaglia cambiò i loro destini. Nella terza e ultima parte della serie Netflix, durante lo scontro tra le due fazioni di Transformers, per pochi secondi, l’Arca si è rivelata come un’enorme Robot (classe Titano) dove ha catturato Megatron.

La confezione

La scatola che contiene l’Arca è di dimensioni considerevoli, infatti, essendo un Transformers appartenente alla classe Titani, l’altezza del robot la fa da padrone sulla linea classica. Con una forma rettangolare misura ben 60,5 cm di lunghezza, 36,5 cm di larghezza e 15 cm di profondità. Il box è completamente chiuso, non permettendoci di intravedere il contenuto all’interno, tuttavia nella parte frontale possiamo vedere una stupenda illustrazione dall’Arca in modalità robot mentre stringe in una mano Megatron, leader dei Decepticon. Questa immagine replica la scena della serie animata ed è tratta dal finale della quinta puntata della terza stagione della serie (disponibile su Netflix). Chiaramente nella scatola non troviamo solo artwork, il tutto è unito ai loghi inerenti il prodotto Hasbro, Takara Tomy e Transformers War of Cybertron Trilogy Kingdom. Nel retro, troviamo le foto ufficiali sia dell’Autobot Ark che di Teletraan-1 che ci anticipano alcune pose d’azione che si potranno realizzare con il prodotto e i vari effetti intercambiabili.

Autobot Ark

Ufficialmente è la prima volta che l’astronave viene realizzata nella sua forma completamente trasformabile e tutti noi collezionisti ringraziamo Hasbro per il lavoro che il team creativo ha svolto nella fase di realizzazione. Partiamo dalla colorazione che è davvero impeccabile e molto pulita grazie anche agli intricati dettagli cibernetici che adornano la superficie della nave. Nella parte superiore, oltre a un gruppo di torrette, sono presenti due insegne rosse con il marchio degli Autobot. Queste sono sia dipinte ma sono anche incise nel materiale, insieme a delle sfumature che simulano le bruciature con una finitura argento metallico nella parte anteriore della nave per illustrare il suo ingresso nell’atmosfera terrestre prima di schiantarsi contro le montagne. Una bella chicca dell’astronave è che è dotata di tre carrelli di atterraggio e un pulsante per rilasciare una rampa per l’uscita e l’entrata degli Autobot.

Da Ark a Titano

La trasformazione in Titano non è per niente difficoltosa ma vi suggeriamo come sempre di consultare il libretto delle istruzioni. Questa si svolge in 26 semplici passaggi, durante la trasformazione la nave si apre per rivelare una cavità che ospita un modulo meglio conosciuto come Teletraan-1. Esso può essere rimosso e trasformato nella modalità bridge dell’Arca, dove possiamo notare anche dei piccoli sedili e un piccolo schermo in cui possono essere messe figure in miniatura, come ad esempio l’Optimus Prime che troveremo all’interno. In modalità robot, ci sono un sacco di dettagli aggiuntivi, tra i quali alcuni elementi della livrea esterna che in modalità navetta non si riescono a vedere. In aggiunta di quanto detto, nonostante le apparenze dovute all’enorme dimensione, il mecha trasformato è più snodabile di quanto pensassimo e il suo essere molto snodabile permette di ricreare diverse pose senza avere bisogno di aiuti per sorreggerlo in piedi.

Teletraan-1

Una volta estratto il modulo Teletraan-1 ci accorgiamo che è fornito di due dischi dorati, ispirati a Transformers Beast Wars, che possono stare nella mano del Transformers Dinobot WFC-K18 (venduto separatamente). Teletraan-1 ha una tripla trasformazione, oltre al modulo per l’Autobot Ark, può anche diventare il super computer che noi fan abbiamo visto nella serie animata G1. L’ultima trasformazione è una nuova forma inedita di robot chiamato Mainframe, per ottenerlo servono solo 21 semplici passaggi. Il design di questo Autobot è basato sui classici personaggi G1, una volta trasformato, raggiunge un’altezza di circa 16 cm, realizzato completamente in plastica e con una buonissima posabilità, peccato però che abbia il busto completamente bloccato per via della trasformazione.



La nostra video recensione

Se non vi è bastata la recensione scritta e siete curiosi di osservare meglio questo gigante di plastica trasformabile potete anche seguire la nostra video recensione dal canale Youtube di Cultura Pop.

Conclusioni

Transformers Autobot Ark è uscito già da qualche settimana e se siete fan dei mitici Transformers il nostro consiglio è di non lasciarvelo assolutamente sfuggire per nessun motivo. Avere nella propria collezione la mitica Arca con cui i Transformers sono arrivati sulla Terra è qualcosa di impagabile e per la sua dimensione colossale è davvero appagante. Se non vi piace la configurazione in robot non fatevi tanti problemi perché anche solo la configurazione in nave vale completamente il prezzo.

Transformers Autobot Ark è gia disponibile nei negozi in Italia a un prezzo indicativo di 189,90 €. I prodotti Hasbro sono distribuiti ufficialmente in Italia da Cosmic Group.