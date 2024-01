Torna in sconto lo spettacolare set Lego dedicato a Optimus Prime!

Se siete appassionati di set Lego e, al contempo, amate il mondo dei Transformers, specie per ciò che concerne la splendida serie animata degli anni '80, allora sarete felici di sapere che su Amazon è attualmente in vendita a prezzo ribassato il bellissimo set dedicato a Optimus Prime, della linea LEGO Icons, originariamente venduto a 179,99€, ed oggi in sconto a soli 154,99€! Un affare, possibile grazie ad un taglio al prezzo del 14%, che vi permetterà di portarvi a casa un set quasi unico in quella che è la linea di prodotti Lego visto che, come per il robot originale, questo set può effettivamente trasformarsi, passando da robot a camion e viceversa, come da tradizione per l'iconico personaggio, leader dei Transformers!

LEGO Optimus Prime, chi dovrebbe acquistarlo?

Bellissimo, dettagliato, e fedelissimo al design originale del personaggio, questo set Lego è un acquisto ideale per chiunque sia cresciuto assieme agli iconici Transformers, così come rappresentati nella storica serie televisiva animata degli anni '80, che spinse la popolarità dei personaggi ben oltre le più rosee aspettative. Si tratta, per altro, di un set per adulti, ed anche molto collezionabile, visto che probabilmente uscirà di produzione il prossimo anno!

Consigliato a "costruttori" da 18 anni in su, questo meraviglioso set è strutturato per rassomigliare ad una vera e propria action figure, con tanto di ben 19 punti di snodo, che permettono un'ampia posabilità del personaggio, a favore di un'esposizione dinamica.

Oltre a ciò, questo set include persino alcuni accessori, come un blaster ionico, la "Matrice di comando" e un'ascia senza contare che, come detto in apertura, è in grado di trasformarsi in modo dinamico, passando da robot a camion, proprio come se si trattasse di una classica action figure, e dunque senza la necessità di smontare o rimontare pezzi!

