LEGO Optimus Prime: IMPERDIBILE a soli 154€!

Dopo avervi già proposto l'irresistibile offerta Amazon dedicata al set LEGO Super Mario Pianta Piranha, la cui offerta, come vi raccontavamo, è davvero irresistibile, ora restiamo più o meno in tema, parlando ancora di LEGO, ma rivolgendoci ad un brand completamente diverso, ovvero quello dei Transformers, visto che lo splendido set dedicato ad Optimus Prime, completamente trasformabile, è oggi in sconto sullo store a soli 154,28€, ovvero con uno sconto del 14% rispetto a quello che è il prezzo originale di 179,99€! Un affare da non perdere, che infatti sta andando a ruba sullo store!

Set LEGO Optimus Prime, chi dovrebbe acquistarlo?

Riprendendo appieno l'aspetto iconico di Optimus Prime, così come reso famoso dalla serie animata degli anni '80, questo set LEGO vi permetterà di ricostruire quella che, sostanzialmente, è una vera e propria action figure, con anche la possibilità di poter trasformare il set come succede per le classiche action figure. In qusto modo, Optimus Prime potrà trasformarsi in pochi passaggi da robot a camion, proprio come ci si aspetterebbe da qualsiasi figure a tema Transfomers. In tal senso, parliamo di un set per adulti perfetto per chiunque abbia una passione per gli iconici robot anni '80, oltre che una passione per i set LEGO più interessanti e particolari, visto che è davvero raro imbattersi in set che siano effettivamente in grado di trasformarsi senza dover smontare o rimontare alcuni dei mattincini.

Oltre a ciò, ad accentuare l'idea che si tratti di una vera e propria action figure, nei suoi 1508 pezzi, questo set si propone con ben 19 punti snodabili, per un'ampia posabilità, e per rendere il tutto ancor più impattante, sono anche inclusi alcuni accessori (ovviamente anche questi interamente in mattoncini!), come il blaster ionico e l'ascia Energon.

In offerta a soli 154,28€ rispetto al prezzo originale di 179,99€, questo set LEGO dedicato ad Optimus Prime rappresenta una fantastica opportunità di acquisto per gli adulti appassionati di LEGO e fan dei Transformers. Con la sua ricchezza di dettagli e la capacità di trasformarsi, fornisce ore di intrattenimento costruendo e portando alla vita uno dei personaggi più iconici degli anni '80. Parliamo, quindi, di più di un semplice giocattolo, ma di un vero e proprio pezzo da collezione, perfetto da regalare o, perché no... da regalarsi!

