Tre novità in arrivo per Raven Distribution

Raven annuncia altre tre novità del suo catalogo. Tra queste ci sarà anche una collaborazione con La Settimana Enigmistica.

Tempo di annunci per Raven Distribution.

Dopo i precedenti annunci dei giochi Gatto Matto, Roll Player, Kult: Divinity Lost, Dual Powers e il Cavaliere del Sole Nero, l’editore sembra davvero inarrestabile proseguendo con la lista delle sue novità.

Ad allietare le serate future di appassionati di giochi di ruolo e giochi in scatola saranno il il gioco in scatola Tiny Towns, la Guida del Custode per la settima edizione de Il Richiamo di Cthulhu e una misteriosa pubblicazione a tema lovecraftiano.

Tiny Towns sarà un gioco in scatola per 1-6 giocatori ad opera di Peter McPherson, di tipo city builder con un tocco puzzle.

In Tiny Towns i giocatori saranno i sindaci di piccole città abitate da creature del bosco alle prese con la gestione ottimale delle risorse necessarie affinché la città possa prosperare. Per ricreare la loro città dovranno utilizzando una griglia 4×4 in cui posizionare i vari edifici.

Scopo del gioco sarà quello di accumulare più Punti Vittoria utilizzando in maniera ottimizzata le risorse per riempire tutti gli spazi presenti sulla griglia.

Con buona probabilità l’edizione italiana di Tiny Towns sarà in qualche modo differente da quella originale, edita da Alderac Entertainment Group, e potrebbe presentare qualche sorpresa appositamente ideata dal team italiano.

L’uscita del gioco è prevista entro Lucca Comics & Games 2019 ad un prezzo di 44,90€, tuttavia al momento non è ancora stata comunicata una data ufficiale.

Per gli appassionati del gioco di ruolo de Il Richiamo di Cthulhu è in arrivo la Guida del Custode.

Questo volume cartonato da 220 pagine è da poco andato in stampa e Raven prevede di metterlo in commercio entro la fine di luglio/inizio agosto ad un prezzo di 29,99€. Si tratterà di un volume antologico che raccoglierà contenuti semi originali quali mostri, magie, segreti dimenticati e la storia dei Culti nei vari periodi storici. Oltre alle molte informazioni di ambientazione il libro offrirà ben cinque avventure completamente originali.

Della pubblicazione a tema H. P. Lovecraft è stata mostrata una foto molto più che eloquente, in grado di incuriosire sia gli amanti dello scrittore horror che gli appassionati di enigmistica.

La collaborazione tra Raven Distribution e la Settimana Enigmistica è qualcosa di inaspettato e divertente, in grado di generare moltissima curiosità fin dal suo annuncio. Per quanto ci piacerebbe potervi dare più informazioni possibili su La Settimana Lovecraftiana, purtroppo al momento Raven Distribution non ha diffuso ulteriori notizie.