Da oggi sono disponibili nel catalogo di Crunchyroll altri tre anime, in lingua giapponese e sottotitolati in italiano. Andiamo a scoprire quali sono.

I tre nuovi anime disponibili sul catalogo Crunchyroll

Hortensia SAGA

Annunciato nel gennaio del 2020, l’adattamento anime di Hortensia SAGA, un RPG fantasy a tema bellico per smartphone di SEGA Games, è uscito in Giappone nel gennaio del 2021.

Hortensia Saga è ambientato nel regno di Hortensia, una nazione in pace da 700 anni grazie alla protezione dalle invasioni offerta dagli stati tributari di Olivier e Camellia. Comunque, nel quinto giorno del dodicesimo mese dell’anno 767 del calendario del RE, Camellia esplode in una violenta ribellione, appaiono dei mostruosi demoni e il regno di Hortensia si trova avviluppato nel vortice della guerra. La storia parla di un gruppo di giovani cavalieri i cui destini si trovano intrecciati in un tragico conflitto.

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation nasce come una serie di light novel scritta da Rifujin na Magonote, pubblicata in Giappone sul sito di web novel Shōsetsuka ni narō dal 22 novembre 2012, mentre la versione cartacea è stata pubblicata da Media Factory sotto l’etichetta MF Books con Shirotaka, un utente di Pixiv, che ne ha realizzato le illustrazioni.

L’omonimo adattamento manga realizzato da Yuka Fujikawa, è stato serializzato a partire dal 2014 sul numero di giugno di Monthly Comic Flapper con Shirotaka che è tornato per occuparsi del character design. In Italia la serie viene pubblicata dalla Planet Manga dal 24 giugno 2021 e a questo nostro articolo potete leggerne la recensione, mentre potete recuperare su Amazon il primo volume!

La storia parla di un trentaquattrenne mentre tenta si salvare qualcuno che stava per essere investito da un’automobile. Scopre presto di essersi reincarnato in un mondo magico nei panni di Rudeus Greyrat, anche se la sua vita è stata del tutto resettata, e inizia la sua storia da bambino. Con tutte le conoscenze della sua vita passata, e l’aiuto della magia, Rudeus diventa rapidamente un guerriero formidabile pronto all’avventura. Ah, comunque è rimasto un pervertito.

Uzaki-chan Wants to Hang Out!

L’anime è stato trasmesso per la prima volta a luglio a settembre 2020 e quest’anno uscirà la seconda stagione. Si tratta dell’adattamento dell’omonimo manga scritto e illustrato da Take. È stato serializzato tramite il sito web Dra Dra Sharp di Niconico Seiga da dicembre 2017 e raccolto in otto volumi tankōbon da Fujimi Shobo a partire da marzo 2022. In Italia esce per la Star Comics e potete leggere la nostra recensione a questo articolo.