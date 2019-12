Treadstone si mostra nel suo secondo e ultimo trailer!

Tratta dal mondo di Jason Bourne, Treadstone farà capolino sulla piattaforma proprietaria di Amazon, chiamata Amazon Prime Video. Il colosso dell’e-commerce mondiale ha recentemente pubblicato il secondo e ultimo trailer di questa serie televisiva.

Treadstone racconterà la storia del programma di operazioni top-secret della CIA, chiamato anche come Operazione Treadstone. Si tratta di un programma che utilizza la modifica dei comportamenti umani – e quindi della mente – per trasformare i soldati in assassini con poteri quasi sovrumani. La prima stagione si concentrerà sulle vicende degli agenti dormienti, che vengono misteriosamente risvegliati per compiere una serie di missioni brutali e al limite del genere umano.

Per quanto concerne gli aspetti tecnici della serie, Treadstone è creata e prodotta da Tim Kring (“Heroes”), mentre Ben Smith e Jeffrey Weiner (“Bourne” franchise) ricopriranno il ruolo di produttori esecutivi. Il cast, invece, vanta nomi come Jeremy Irvine, Tracy Ifeachor, Omar Metwally, Brian J. Smith, Hyo Joo Han, Gabrielle Scharnitzky, Emilia Schüle e Michelle Forbes.

Treadstone, infine, debutterà ufficialmente il prossimo 10 gennaio 2020 in più di 200 Paesi in tutto il mondo, compresa l’Italia.