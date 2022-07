Da oltre 70 anni Trenino Thomas (di cui potete acquistare il meraviglioso set originale su Amazon) intrattiene bambini di tutto il mondo attraverso le sue divertenti avventure basate sul valore dell’amicizia. Thomas, insieme ai bambini e le allegre locomotive, si imbarca in avventure senza tempo, sperimentando lezioni di grande valore ma allo stesso tempo divertenti, fatte di scoperta, amicizia e cooperazione.

Seguendo questo spirito, Trenino Thomas ha pensato a un riconoscimento per rendere omaggio a Jacopo ma anche a uno dei sentimenti più puri e genuini di sempre come, appunto, l’amicizia. La Giornata è stata istituita dall’Onu nel 2011 col fine di promuovere una cultura di pace tra i popoli, basandosi sull’idea che l’amicizia tra Paesi, culture e individui diversi possa ispirare sforzi di pace e costruire ponti tra le comunità. E così Jacopo ha preso alla lettera questa indicazione.

La storia di Jacopo e della sua finestra

Jacopo è un bambino di 9 anni come ce ne sono tanti ma è anche speciale, come solo i bambini sanno esserlo. Un giorno di un anno fa, quasi alla fine della pandemia che ha colpito tutti noi, dice alla sua mamma che vuole fare qualcosa per gli altri bambini che magari sono meno fortunati di lui e non possono permettersi l’acquisto di giocattoli. Così va nella sua cameretta e sceglie fra i suoi giocattoli, peluche e libri allestendo poi sulla finestra della cucina di casa una specie di “vetrina” con un cartello “Per i bambini. Li potete prendere gratis!”. L’iniziativa, grazie ai social, diventa subito popolare tanto da essere notata anche dal Sindaco di Firenze, Dario Nardella, che ha invitato Jacopo a Palazzo Vecchio ricevendolo con tutti gli onori come “piccolo grande fiorentino”.

Non è finita qui, perché il sogno di Jacopo è cresciuto nel tempo ed è diventato sempre più grande: con l’aiuto di altre associazioni e di tanti volontari, ora la Finestra non è più solo quella della cucina di mamma Nicoletta, ma ce ne sono già altre e tante ancora se ne apriranno, grazie al grande consenso riscosso dall’associazione. Trenino Thomas, in collaborazione con Italo e Leolandia, ha quindi deciso di “premiare” Jacopo per la sua intraprendenza e generosità con un riconoscimento ufficiale e una giornata speciale interamente dedicata a lui e alla sua famiglia nel noto parco a tema alle porte di Milano.

Il viaggio è iniziato in treno, partendo con Italo da Firenze Santa Maria Novella, per raggiungere Leolandia, casa del Trenino Thomas. All’inizio del 2022, inoltre, il look di Thomas è cambiato, ora sfoggia una grafica 2D completamente rinnovata e anche la frequentatissima attrazione di Leolandia si è aggiornata e si presenta con il nuovo look: sorpresa nella sorpresa, spetterà proprio a Jacopo a “inaugurare” la nuova vettura con un “giro d’onore” del parco! Le sorprese per Jacopo non sono finite qui, infatti Mattel Italia sta organizzando una mega donazione di giocattoli per “La Finestra di Jacopo” affinché l’associazione possa condividere con altri bimbi la gioia di questo riconoscimento: le tante “Finestre” sparse per l’Italia saranno così rifornite di tanti giocattoli di Trenino Thomas.

Italo si è unito a Trenino Thomas in qualità di travel partner, offrendo a Jacopo e alla sua famiglia il viaggio da Firenze a Leolandia e ritorno. Italo, difatti, è da sempre sostenitore dell’amicizia e dell’inclusione, pronto a farsi promotore e supportare iniziative come questa lanciata dalla Finestra di Jacopo. Anche Leolandia ha partecipato con entusiasmo al progetto, cogliendo questa straordinaria occasione per presentare a tutti i piccoli fan del Trenino Thomas il nuovo volto dell’attrazione.