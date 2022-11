Dopo un’attesa durata anni, a grande richiesta da parte di tutti i collezionisti di action figure di Dragon Ball, torna in versione rinnovata e rivista la S.H.Figuarts di uno dei personaggi più amati di Dragon Ball Z. Trunks, il Super Saiyan del Futuro è pronto a tornare grazie ad una serie di migliorie tecniche che la rendono già dalle prime immagini una delle migliori dell’intera linea. La serie S.H.Figuarts dal 2009 propone personaggi del manga/anime di Akira Toriyama sotto forma di action figure dall’elevatissima posabilità, il nome stesso S.H.Figuarts sta per Simple Style and Heroic Action proprio per evidenziarne le possibilità senza trascurarne il comparto artistico con una serie di volti e parti intercambiabili.

Trunks nella serie

Trunks, il Super Saiyan del Futuro è il figlio di Bulma e di Vegeta, è un personaggio mostrato per la prima volta nella saga degli androidi e di Cell. Mentre i guerrieri Z stanno aspettando il ritorno di Goku a seguito di un allenamento dopo la battaglia contro Freeza. La sua prima apparizione avviene quando proprio Freeza e suo padre arrivano sul pianeta terra in cerca di vendetta. Davanti a tutti i guerrieri Z, Vegeta compreso, Trunks si scaglia da solo contro i due tiranni sconfiggendoli dopo essersi trasformato in Super Saiyan. Per non alterare il corso degli eventi Trunks non rivela subito la sua identità ma si presenta solamente a Goku, una volta avvenuto il suo ritorno pochi momenti dopo. Trunks avverte Goku della terribile minaccia che incombe e gli consegna una medicina in grado di curare la malattia che nel suo futuro lo ha ucciso. Inizia qui la saga degli androidi e di Cell e l’avventura nel passato di Trunks.

Trunks, il Super Saiyan del Futuro – Bandai

La figure di Trunks Super Saiyan di Bandai è chiaramente super – posabile con mani, volti e accessori intercambiabili. Tra questi vediamo anche la spada che utilizza come arma con la possibilità di essere inserita nell’apposito fodero. I volti, i capelli (normali e super saiyan ver.) e tutta la struttura del corpo sono stati aggiornati secondo gli ultimi standard tecnici di Bandai e Tamashii Nations garantendo il massimo dell’esperienza per qualsiasi collezionista. La figure di Trunks avrà un costo di 7150 Yen e uscirà sul mercato in Aprile 2023 e nei mesi successivi in Italia grazie a Cosmic Group che distribuisce i prodotti Tamashii ufficialmente in Italia.