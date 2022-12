Bandai ha immesso sul mercato una nuova proposta da collezione dedicata all’universo di Dragon Ball, la Figuarts ZERO – Extra Battle con protagonista lo scontro di Trunks vs Mecha Freezer dalla saga di Dragon Ball Z. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa nuova incredibile stauta.

Trunks Vs Mecha Freezer Figuarts ZERO da Bandai

Questa produzione firmata Bandai porta nelle collezioni di tutti i fan di Dragon Ball una delle scene più iconiche della saga Z, lo scontro tra Trunks con Freezer Mecha. Ve la ricordate?

Trunks Vs Mecha Freezer Figuarts ZERO da Bandai

In quell’occasione, Freezer arrivò sul pianeta Terra, insieme a King Cold, con l’obbiettivo di vendicarti della brutale umiliazione subita in battaglia da parte di Goku. Il ritorno di Freezer però mostrò subito qualcosa di diverso, il suo Ki era molto più potente rispetto a quanto percepito nelle precedenti battaglie. Ecco dunque che fece la sua comparsa Trunks, il guerriero Super Saiyan in grado di schivare le Supernova di Freezer e sconfiggerlo tagliandolo letteralmente a metà!

La confezione

Iniziamo subito la nostra analisi partendo come ormai consuetudine dalla confezione. La statua oggetto di questa nuova recensione viene proposta all’interno di un box in cartone dalle discrete dimensioni.

Trunks Vs Mecha Freezer Figuarts ZERO da Bandai

Nella parte anteriore della confezione, come come nella parte superiore, sono presenti due grandi finestre trasparenti attraverso le quali è possibile dare una prima occhiata al prodotto. Sul box, di colore blu, sono come sempre presenti i loghi dell’azienda, quelli della linea e infine quelli dedicati al franchise dal quale questa produzione prende diretta ispirazione.

La scultura

La statua, una volta estratta dalla confezione, non necessita di alcun montaggio ed è immediatamente pronta per essere esposta in collezione. Il suo impatto visivo, in relazione alle sue dimensioni, è di altissimo livello. La statua infatti, grazie alla presenza di ben due personaggi, è un vero e proprio piccolo diorama. Vi ricordiamo che la linea Figuarts ZERO – Extra Battle è solita proporre, proprio come dal nome, i personaggi in posa action durante le battaglie.

Trunks Vs Mecha Freezer Figuarts ZERO da Bandai

Trunks Vs Mecha Freezer Figuarts ZERO da Bandai

Dal punto di vista del design, la statua è stata progettata e poi prodotta in modo tale da riprodurre esattamente quanto visto nell’anime, sia per quanto riguarda lo sculpt sia per quanto riguarda la colorazione. Il dinamismo che è dunque scaturito è eccellente. Troviamo infatti un Trunks a mezz’aria intento a sferrare il colpo definitivo a Freezer, il tutto contornato da uno splendido effetto realizzato in PVC trasparente che simula la velocità e la potenza del colpo.

Dal punto dei vista della scultura, entrambi i personaggi risultano essere molto ben realizzati e caratterizzati. Infatti, ovunque si pongano gli occhi è facile scorgere sempre nuovi dettagli. Che si osservi uno dei due volti, la base della statua o i vestiti stessi dei personaggi, si percepisce con grande chiarezza l’impegno che Bandai ha riposto in questa produzione. Tra i dettagli di maggior impatto segnaliamo senza alcun dubbio il volte di Freezer, che risulta essere già tagliato e quindi proposto con un disallineamento tra la parte sinistra e quella destra. A questo si aggiunge il colpo di classe da parte di Bandai per aver fatto correre all’interno del cranio di Freezer l’effetto del colpo della spada di Trunks.

La colorazione della statua di Trunks Vs Mecha Freezer

Se già di per sé la scultura ci ha particolarmente stupido per la sua qualità generale, la colorazione non è stata da meno. Essa è infatti realizzata per donare ancor più risalto a una scultura di già ottima fattura. Volendo analizzare in primis i personaggi, Trunks presenta un volto ben dipinto e privo di qualsivoglia sbavatura. Lo sguardo del personaggio enfatizza la scena proponendo un Trunks con gli occhi iniettati di rabbia e i denti stretti che mostrano tutta la forza scaricata dallo spadone che tiene tra le mani. Ogni linea d’espressione dipinta sul volto è perfettamente realizzata, così come le pupille azzurre che risaltano sul bianco della sclera.

Trunks Vs Mecha Freezer Figuarts ZERO da Bandai

Trunks Vs Mecha Freezer Figuarts ZERO da Bandai

Sempre restando in tema di painting, i capelli di Trunks sono anch’essi ben realizzati seppur abbiamo constato una poco presenza di sfumare. Quest’ultime sono presenti maggiormente alla base dei capelli e servono per dare maggior profondità all’insieme. Passiamo ora agli abiti indossato da Trunks, ottimamente dipinti, privi di sbavature ma con un numero abbastanza limitato di sfumature. Nel complesso però, dobbiamo dire che tutto risulta ben bilanciato e davvero molto credibile.

Trunks Vs Mecha Freezer Figuarts ZERO da Bandai

L’attenzione che Bandai ha riposto nella realizzazione di Trunks l’abbiamo poi ritrovata in tutta la statua, Freezer compreso. L’antagonista è infatti molto ben articolato grazie all’utilizzo sapiente del colore che in qualche modo determina anche i diversi materiali presenti, come ad esempio le parte metalliche delle quali Freezer è dotato. Inoltre, per quanto riguarda la precisione, vi confermiamo che le parte in risalto, come quelle verde acqua e viola, sono semplicemente perfette e prive sbavature.

In conclusione

Siete appassionati di Dragon Ball? Volete nelle vostre collezioni un pezzo iconico che possa portare nelle vostre abitazioni un pezzo di storia del manga? Questa statua può sicuramente fare al caso vostro. Bandai, con questa statua dedicata allo scontro di Trunks e Freezer Mecha, ha fatto centro! Questa produzione può essere definita quasi come un diorama e il risultato la pone molto vicina a produzioni di più alta caratura e conseguente maggior prezzo. La sua dimensione contenuta (28 cm di altezza) la rende di fatto facile da esporre, e l’impatto scenico offerto è decisamente notevole. La scultura prende diretta ispirazione da quanto visto nell’anime e lo fa in maniera pregevole. La fattura della statua, realizzata in PVC con un’altezza di circa 28 cm, è infatti ottima sia dal punto di vista della scultura sia da quello della colorazione. Per concludere, siamo sicuramente di fronte a una delle più belle statue prodotte da Bandai per la linea Figuarts ZERO – Extra Battle degli ultimi tempi.