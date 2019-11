TonyTony Chopper: la recensione della figure di Banpresto

In questa nuovissima recensione vi parleremo di TonyTony Chopper tratto da One Piece della serie King of Artist di Banpresto.

Banpresto presenta TonyTony Chopper, uno dei tanti personaggi principali dell’ormai celebre One Piece, manga/anime di genere shonen che da molti anni sta spopolando in Giappone e Oltreoceano. La statica in questione è una riproduzione in PVC della linea dedicata chiamata “King of Artist” prodotta da Banpresto.

Il personaggio

TonyTony Chopper (in Italia conosciuto come Renny Renny Chopper) è uno dei protagonisti del manga One Piece membro dei pirati di Cappello di Paglia, scritto e disegnato da Eiichirō Oda. Chopper in realtà è una renna che dopo aver mangiato il frutto del diavolo Homo Homo ha acquisito un aspetto e comportamenti umani e l’abilità di parlare. Cresciuto nell’isola di Drum come medico quando incontra la ciurma di Rufy decide di unirsi a loro per vedere il mondo ed espandere i suoi orizzonti e nel frattempo riuscire a trovare una medicina che curi tutte le malattie. Il frutto mangiato da Chopper (Homo Homo) appartiene alla categoria Zoo Zoo, gli conferisce tre trasformazioni base, inoltre ha scoperto delle pastiglie particolari, le Rumble Ball che riescono ad ampliare per tre minuti i poteri del suo frutto, aggiungendo quattro trasformazioni alle tre di base.

La confezione

La confezione appare molto semplice e di medie dimensioni. Sulla parte frontale possiamo vedere da subito un primo piano del personaggio che viene poi replicato in altre angolazioni anche nelle altre tre facciate. All’interno, protetto da del cartoncino e buste di plastica è contenuto il personaggio smontato.

Il prodotto

La statua è realizzata completamente in plastica, ed è composta da pochi pezzi da assemblare più un piccolo supporto per la stabilità della figure una volta messa in verticale. Questa uscita come anche le precedenti non ha accessori aggiuntivi o effetti che possono arricchire il prodotto in questione. Il corpo principale di Chopper è formato da cinque pezzi: 2 braccia, 2 corna e il corpo principale restante che è un pezzo unico. Nella confezione è presente un supporto trasparente dove è possibile fissare la statuetta ed esporla in tutta sicurezza.

Partiamo dalla pittura del prodotto realizzata davvero ottimamente, sopratutto visto che Chopper è una renna e l’effetto del pelo è fatto molto bene risultando realizzato in più colori in modo da farlo sembrare vivo. I pantaloni hanno una tinta blu con delle sfumature realizzati con diverse piegature in modo da farli risultare reali. Il volto di Chopper è stato riprodotto perfettamente senza lasciare nulla al caso, assolutamente fedele alla controparte animata in tutto e per tutto anche l’anello nel corno della renna non è stato trascurato con tanto di effetto borchie.

Conclusioni

La statua di TonyTony Chopper risulta essere un prodotto di qualità, adatto sicuramente a chi ama il personaggio della serie di One Piece e intende collezionare i vari protagonisti della serie, caratterizzata da una buona dimensione (23,5 cm), ottimo prezzo e discreti materiali, che sono delle caratteristiche importanti per ogni collezionista alle prime armi.