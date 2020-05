Tyler Rake – confermato il sequel dell’action movie con Chris Hemsworth

Sono bastate due settimane circa a Tyler Rake (Extraction il titolo originale) per riscuotere un ampio consenso di critica e pubblico tanto da catapultare l’action movie con protagonista Chris Hemsworth, noto ai più per la interpretazione di Thor, e prodotto e scritto dai fratelli Russo – già artefici del successo del Marvel Cinematic Universe – in cima alla lista di gradimento di Netflix e a quelle di un pubblico vastissimo che ha apprezzato il ritorno alla sintesi di un genere che nel corso degli anni si è decisamente evoluto ma non sempre in meglio.

Deadline riporta che proprio i fratelli Russo hanno già firmato un accordo con Netflix per un sequel che vedrà Joe Russo scrivere anche la sceneggiatura. Proprio Joe Russo ha confermato che la lavorazione sullo script è appena iniziata e in questa fase non è dato sapere se il film sarà ambientato nel passato di Tyler Rake o sarà un sequel diretto degli avvenimenti del primo film.

I piani sono per il momento quelli di completare una prima stesura della sceneggiatura e sottoporla al regista Sam Hargrave che, anche se ancora senza un nuovo contratto ufficiale, dovrebbe sedersi nuovamente dietro la macchina da presa.

Stesso discorso per il protagonista Chris Hemsworth che solo pochi giorni fa aveva espresso gratitudine ai fan per l’apprezzamento della pellicola e si era dimostrato molto, molto favorevole a riprendere il ruolo per un sequel attraverso un messaggio sul suo account instagram.

https://www.instagram.com/p/B_tBbYgpqdU/?utm_source=ig_web_copy_link

Tyler Rake è un mercenario che opera nel mercato nero e non ha nulla da perdere. Un giorno riceve un nuovo ingaggio: il figlio di un boss del crimine internazionale è stato rapito e lui dovrà salvarlo, infiltrandosi nel mondo dei trafficanti di armi e di droga. Una missione impossibile che cambierà per sempre la sua vita e quella del ragazzino.