Tyler Rake, ecco il trailer del film di Netflix con Chris Hemsworth!

Chris Hemsworth sveste momentaneamente i panni di Thor, il Dio del Tuono, per vestire quelli di Tyler Rake. Si tratta di un nuovo lungometraggio targato Netflix, prodotto da quei mattacchioni dei fratelli Russo. Il colosso statunitense, in queste ore, ha pubblicato il primo trailer italiano del film.

Tyler Rake, innanzitutto, è un mercenario che opera nel mercato nero, e viene ingaggiato da un boss del crimine organizzato per salvare il figlio. Tuttavia, questa missione diviene particolarmente difficile, considerando che Tyler deve vedersela con i peggiori criminali e trafficanti d’armi.

Questo lungometraggio, inoltre, è diretto da Sam Hargrave, e vede tra i produttori appunto Joe Russo ed Anthony Russo, insieme a Mike Larocca, Chris Hemsworth, Eric Gitter, e Peter Schwerin. Nel cast, invece, figurano Rudraksh Jaisawl, Randeep Hooda, Golshifteh Farahani, Pankaj Tripathi, Priyanshu Painyuli e (niente che poco di meno) David Harbour.

“Sono così felice di poter finalmente condividere il trailer con te! Sono molto orgoglioso del duro lavoro investito in questo progetto“, spiega Chris Hemsworth, in un post appena pubblicato sul suo account Instagram. “Sono stati alcuni mesi difficili e speriamo che ciò fornisca un po’ di divertimento mentre stiamo a casa. Dagli un’occhiata dal 24 aprile su Netflix. Grazie a Sam Hargrave, ai fratelli Russo e a Netflix per l’opportunità“.

Tyler Rake, infine, sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal prossimo 24 aprile, naturalmente sulla piattaforma proprietaria di Netflix. Questa nuova avventura sembra promettente, e siamo curiosi di conoscere il responso della critica degli abbonati al servizio. Naturalmente, seguiranno aggiornamenti.