Sapevamo da tempo che un nuovo anime di Trigun fosse in programma, ma solo di recente sono emersi ulteriori dettagli a riguardo sul reboot incentrato su Vash. Durante Anime Expo, uno dei produttori della serie ha sorpreso i fan rivelando che per realizzare il nuovo anime, Trigun Stampede, si sono ispirati a un classico Disney.

Anime Trigun Stampede

L’anime Trigun Stampede si ispira a un classico Disney

Più precisamente, a dare questa informazione è stato Kiyotaka Waki, il quale si sta occupando di supervisionare il lavoro svolto su Trigun Stampede. Salito sul palco del panel insieme al creatore della serie, Yasuhiro Nightow, si è lasciato sfuggire che per dare vita alla mimica facciale del protagonista della serie anime ha preso ispirazione dal film Disney Tarzan. Il produttore ​​ha detto di aver guardato Tarzan perché non sapeva come costruire le espressioni facciali di Vash (e fare in modo di renderle chiare ai fan) usando la CG. Ricordiamo infatti che Disney si era appoggiato alla CG per dare vita a una serie di espressioni e movimenti dei suoi personaggi.

Come ricorda comicbook.com, la serie anime è diretta da Kenji Mutou, mentre Kouji Tajima è il concept designer. Di seguito potete leggere la sinossi ufficiale:

Vash the Stampede, noto come “tifone umanoide”, è il primo uomo nella storia dichiarato una calamità naturale. Ritenuto responsabile di disastri in molte città, ha su di sé una taglia da 60 miliardi di $$ (doppi dollari). La sua vera natura è però ben lontana dall’essere malvagia e crudele come tutti s’immaginano: Vash è in realtà un tipo spensierato e un pacifista convinto, sempre pronto a soccorrere e salvare i più deboli, e con due sole grandi passioni, le belle donne e le ciambelle. Dotato di una sensibilità estrema e al tempo stesso di una grandissima determinazione e forza interiore (per non parlare della grande resistenza del suo corpo), Vash aiuta e difende i più deboli, cercando sempre di evitare di ferire a morte i criminali che affronta. È capace di mettere a repentaglio la sua vita per aiutare tutti i bisognosi che incontra lungo il suo cammino.

Prodotto da Toho e Studio Orange, Trigun Stampede dovrebbe debuttare nelle sale degli Stati Uniti nel 2023. Ricordiamo che il remake del classico adattamento anime del manga di Yasuhiro Nightow verrà trasmesso in simulcast da Crunchyroll al momento dell’uscita. Vi ricordiamo che su Amazon potete acquistare su il film Trigun – Badlands Rumble in lingua italiana.