Un illustratore ritrae tutti i personaggi di Dragon Ball in una sola epica tavola

Parliamo di Christopher Cayco, talentuoso illustratore americano residente a Fresno, in California, che ha recentemente caricato sul suo canale YouTube un lungo video di speed drawing che ritrae ogni singolo personaggio tratto dall’opera di Akira Toriyama, e ci riferiamo non solo a Dragon Ball, ma anche a Dragon Ball Z, Dragon Ball GT e Dragon Ball Super, con annessi anche tutti i film, Special TV ed OAV. Stiamo parlando di centinaia e centinaia di personaggi tra eroi e villain, ma non solo: i più attenti che hanno acquistato il poster nello store di Cayco, hanno setacciato in lungo e in largo l’illustrazione rinvenendo anche comparse di una sola puntata fare capolino nelle posizioni più impensabili.

Prossimo a celebrare l’anniversario dei suoi 35 anni il novembre di quest’anno, Dragon Ball è ad oggi il brand animato giapponese più conosciuto, apprezzato e remunerativo del mondo. A questo proposito i dati fiscali pubblicati da Bandai e Toei Animation non lasciano spazio a dubbi ed interpretazioni: Goku è riuscito a detronizzare anche quello che anni fa fu considerato il suo erede spirituale, One Piece. Nonostante siano passati diversi mesi dall’arrivo del film record d’incassi Dragon Ball Super: Broly, gli occhi di tutti sono puntati sul franchise che in prossimità di questo importante traguardo potrebbe presto annunciare una nuova serie animata all’imminente panel dedicato al San Diego Comic-Con. Prima di allora, all’imminente E3 di Los Angeles, verrà finalmente presentato un gameplay ufficiale del videogame Dragon Ball: Project Z, il primo action-RPG openworld incentrato sulle avventure del Goku adulto a cominciare dalla Saga dei Saiyan, volto a celebrare l’anniversario dei 30 anni di Dragon Ball Z avvenuto lo scorso 26 aprile.