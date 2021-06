Una mostra dedicata a The Promised Neverland

In arrivo in Giappone la prima mostra ufficiale dedicata al franchise di The Promised Neverland che aprirà le sue porte alla fine di questa estate. A dare la notizia l’account Twitter ufficiale dell’anime.

The Promised Neverland: la mostra

La mostra dedicata a The Promised Neverland permetterà ai fan dell’anime di visitare Green Field Houses, ricreata in ogni minimo dettaglio, di vivere un’esperienza immersiva nel mondo di Emma, Ray Norman e degli altri orfani:

Un sito internet è stato creato per l’occasione, in cui vengono date tutte le informazioni sulla mostra che aprirà le sue porte il 17 luglio al Sony Music Roppongi Museum, per concludersi il 30 dicembre.

The Promised Neverland: il manga e l’anime

The Promised Neverland è un manga scritto da Kaiu Shirai e disegnato da Posuka Demizu, e pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump della Shūeisha dal 1º agosto 2016 al 15 giugno 2020 concluso con il capitolo 181.

Il manga di The Promised Neverland è arrivato in Italia grazie alla J-POP che aveva annunciato l’acquisto dei diritti il 1º novembre 2017, in occasione del Lucca Comics & Games. La J-POP ha anche pubblicato i due romanzi e prossimamente pubblicherà l’Artbook di The Promised Neverland.

Dal manga è stata tratta anche una serie animata prodotta da CloverWorks, divisa in due stagioni, disponibili gratuitamente sulla piattaforma streaming VVVVID e su Amazon Prime Video anche doppiati in italiano.

Alla Grace Field House, la vita non potrebbe essere migliore per gli orfani! Sebbene non abbiano genitori, insieme con gli altri bambini e una “mamma” gentile che si prende cura di loro, formano una grande famiglia felice. Nessun bambino viene mai trascurato, soprattutto perché sono tutti adottati dall’età di 12 anni. Le loro vite quotidiane implicano test rigorosi, a seguito dei quali è permesso giocare all’ aria aperta. Emma, Norman e Ray, i protagonisti della vicenda, vivono felici fin dalla nascita in questo accogliente orfanotrofio circondato da un fitto bosco. La loro illusione di normalità va in pezzi quando scoprono cosa succede davvero a chi lascia la casa per essere “adottato”, e cosa nasconde il muro che delimita il bosco: ai ragazzi non rimane che ingegnarsi per cercare la fuga.

Il 18 dicembre 2020 TOHO ha distribuito nei cinema giapponesi il primo film live-action ispirato alla serie manga. È stata anche annunciata una serie live-action statunitense prodotta da FOX per Amazon.

Immergetevi anche voi nel mondo di The Promised Neverland leggendo il manga