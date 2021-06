Le novità di J-POP Manga per i prossimi mesi: Junji Ito, Super Mario e The Promised Neverland

Ecco alcune fra le novità di J-POP Manga per i prossimi mesi. Da segnalare i nuovi volumi del maestro Junji Ito, Ruggito e Nel Suolo, Caro Fratello di Riyoko Ikeda, Love From the Other Side di Nagabe, l’attesissimo The Promised Neverland Artbook. Per i fan dello yaoi invece arrivano Kyuuhankagai Fukurokouji – The Cul-de-sac in the Old City Centre di Tamekou e Obsessed with a Naked Monster di Ogeretsu Tanaka.

Recuperate il nostro articolo con le novità J-POP Manga e Edizioni BD previste per lugli0 2021.

Scopriamo insieme tutti i titoli e le novità annunciate!

Le novità di J-POP Manga per i prossimi mesi

Kowloon Generic Romance

di Jun Mayuzuki

5 volumi – in corso

Nella labirintica Kowloon, distretto di una Hong Kong futuristica e improntata alla terra-formazione, la tranquilla trentenne Kujirai e il suo spigliato collega Kudo lavorano in una piccola agenzia immobiliare, passando le giornate immersi nelle caotiche vie della loro città, apprezzandone la vitalità, il caos e l’anima decadente. Giorno dopo giorno Kujirai comprende che i sentimenti che prova per il collega non si fermano alla semplice amicizia e che, nonostante i battibecchi costanti, non può fare a meno di lui. Ma non tutto è come sembra: i suoi ricordi confusi e una serie di situazioni inspiegabili sembrano nascondere qualcosa di molto più complicato di una generica relazione d’amore nella città di Kowloon…

Junji Ito Collection – Ruggito e Nel Suolo

di Junji Ito

2 volumi

Continua la raccolta in volume dei migliori racconti del maestro del manga dell’orrore! Junji Ito, fresco di candidatura ai premi Eisner 2021 nella categoria “Miglior Autore Unico”, dà il suo meglio in storie brevi e cariche di terrore e inquietudine. In questi due volumi, da oltre 400 pagine, saranno raccolte le terrificanti storie inedite pubblicate in originale nei titoli 8, 9 e 11 della “Junji Ito Masterpiece Collection”.

Caro Fratello

di Riyoko Ikeda

Volume unico

La Riyoko Ikeda Collection si arricchisce di un altro classico pieno di intrighi, dramma e amore tra ragazze: arriva Caro Fratello nella sua edizione definitiva! Nanako Misonoo frequenta l’accademia Seiran, esclusiva scuola privata per giovani donne ricche e meritevoli. Pur essendo una ragazza ordinaria, Nanako viene invitata a unirsi alla prestigiosa organizzazione scolastica, la Sorority, comandata dalle “Magnifiche Tre”, le migliori studentesse dell’Accademia. Il difficile clima scolastico inciderà fortemente sulla vita della giovane Nanako che, seppur accompagnata nelle vicissitudini scolastiche dalle due amiche, Tomoko e Mariko, troverà conforto solo nel rapporto epistolare tenuto con il suo “Caro Fratello”.

Under Ninja

di Kengo Hanazawa

5 volumi in corso

Il nuovo manga dall’autore di I am a Hero! I ninja sono i migliori assassini del mondo, agiscono nell’oscurità, rapidi, invisibili e letali. Dopo la Seconda Guerra Mondiale si sono sempre più frammentati, disperdendosi per il Giappone. A oggi, 200.000 ninja si nascondono tra la gente comune, osservando la società in attesa di ordini dai vertici delle loro organizzazioni. Kuro Kumogakure, discendente del decaduto clan Kumogakure, è un neet di infima categoria, disoccupato e tremendamente annoiato. In attesa, oramai da anni, del suo primo incarico come ninja, viene improvvisamente chiamato all’opera dai suoi superiori: saprà distinguersi e riconquistare l’onore perduto, lui che non sembra in grado di conservare nemmeno un banale lavoretto?

Love from the other side

di Nagabe

Volume Unico

L’amore si presenta in molte forme. Un magnifico uccello consola una ragazza in difficoltà; un vampiro balla di notte con una giovane donna; una ragazza cieca vive con un mostro che nasconde più di quanto non sembri. Queste e altre storie inedite compongono la preziosa raccolta di racconti brevi di Nagabe (Girl from the other Side), mangaka straordinario la cui opera continua a esplorare magistralmente relazioni affascinanti, diverse, ricche e che rifiutano di essere etichettate.

Super Mario Bros. MANGAMANIA

di Yukio Sawada

Volume Unico

Una raccolta delle migliori storie di Super Mario-kun, la serie manga di lungo corso che ripercorre le avventure dell’idraulico italiano più famoso al mondo! Ogni saga affronta le avventure di Mario e di tutti i personaggi comprimari affrontate nel corso dei 40 anni di vita di Super Mario.

The Promised Neverland Artbook

di Posuka Demizu e Kaiu Shirai

Volume Unico

Dopo la conclusione della serie manga, arriva finalmente in Italia l’Artbook di The Promised Neverland. Posuka demizu e Kaiu Shirai ci guidano in un’immersione totale nel mondo dei bambini di Gracefield House grazie a tantissime meravigliose illustrazioni, interviste ed esclusivi materiali digitali!

Shitsuren Chocolatier

di Setona Mizushiro

9 volumi completo

Sota, figlio di un fornaio e promettente allievo in una scuola di alta pasticceria, ha una relazione con Saeko, di cui è innamorato fin dai tempi del liceo, nonostante la forte differenza di classe sociale. Dato che Saeko è una vera appassionata di cioccolato, Sota cerca di affinare le sue abilità e, accecato dall’amore, ignora tutti gli evidenti segnali del tradimento. Almeno fino a quando, il giorno di San Valentino, Saeko chiude la loro relazione riconciliandosi con il suo ex-fidanzato, un importante uomo d’affari. Sota, determinato a riconquistare la ragazza, si trasferisce in Francia per proseguire la sua carriera nel mondo della pasticceria, coronare il suo sogno e per avvicinarsi di più a Saeko.

Go with the clouds, North-by-North West

di Aki Irie

5 volumi in corso

Dall’autrice de “Il mondo di Ran”. Kei Miyama è un detective privato di 17 anni che vive e lavora in Islanda. Passa le sue giornate a cercare persone scomparse, oggetti smarriti e a risolvere litigi tra innamorati, viaggiando per i paesaggi lunari islandesi con la sua preziosa amica, un Jeep Suzuki Jimny con cui ha un rapporto speciale. Quando sia suo fratello minore che gli zii scompaiono, Kei si trova a dover affrontare il caso più difficile della sua vita, consapevole che nella terra del ghiaccio e del fuoco ogni superstizione può trasformarsi in realtà.

All about J

di Asumiko Nakamura

3 volumi completa

La vita di J, una donna nata nel corpo di un uomo, è travagliata e piena di sconforto: durante l’infanzia è vittima di abusi da parte del padre alcolista e trova conforto solo negli spettacoli della diva Marilyn Monroe, che arriva a identificare come sua madre, colei che ha fatto nascere la vera J. Partendo dal giovane Paul, conosciuto negli anni di collegio, J ripercorre gli eventi della propria vita e ricorda le persone che l’hanno aiutata a diventare ciò che è sempre stata.

Obsessed with a Naked Monster

di Ogeretsu Tanaka

2 volumi completo

Il seguito della storia d’amore tra Hayashida e Shuna, protagonisti di uno dei racconti di “The Proper way to write Love”! Quello tra Shuna e Hayashida è un rapporto nato come relazione prettamente fisica, ma è presto diventato vero amore… anche se ostacolato dalla relazione a distanza. Per caso, a Osaka, Shuna incontra la persona il cui sorriso ha visto più volte nelle foto a casa di Hayashida: Yumi. E sul suo corpo trova i segni della violenza del suo amato… Ogeretsu Tanaka torna con una nuova serie in due volumi profonda e coinvolgente! L’edizione speciale del primo volume conterrà anche il volume “Azami”, il prequel su Kan-chan e Yumi.

Kyuuhankagai Fukurokouji – The Cul-de-sac in the Old City Centre

di Tamekou

volume singolo