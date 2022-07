Dopo le polemiche degli ultimi giorni, Prime Video ha diffuso un nuovo trailer de Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere, la serie prequel in uscita il 2 settembre 2022. Ambientato nella Seconda Era della Terra di Mezzo, migliaia di anni prima degli eventi narrati ne Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien, il video ci mostra un oggetto infuocato simile a una cometa, che si libra nel cielo attraverso il territorio, presentando le varie terre e creature della serie, inclusi elfi, un’antica razza di Hobbit, umani, ent e nani, i quali osservano da lontano il flusso del fuoco.

Un poster de Gli Anelli del Potere

Una palla infuocata illumina il nuovo trailer de Gli Anelli del Potere

Il video presenta alcuni dei personaggi chiave della serie TV, tra cui Sadoc Burrows (Lenny Henry), Gran Re Gil-galad (Benjamin Walker), Galadriel (Morfydd Clark), il principe Durin IV (Owain Arthur), Elrond (Robert Aramayo), Arondir ( Ismael Cruz Córdova) e Bronwyn (Nazanin Boniadi).

Di seguito potete vedere il nuovo trailer de Gli Anelli del Potere:

Basato sui personaggi e sul mondo costruito da Tolkien, Gli Anelli del Potere dovrebbe durare 50 ore e cinque stagioni nel suo complesso. In una recente intervista, gli showrunner JD Payne e Patrick McKay hanno spiegato come la serie prequel si distinguerà dalla trilogia originale di Peter Jackson de Il Signore degli Anelli. In particolare, Gli Anelli del Potere avrà più sequenze d’azione di “qualsiasi programma televisivo o streaming che abbiamo mai visto“.

Il cast de Gli Anelli del Potere include personaggi originali come l’elfo silvano Arondir interpretato da Ismael Cruz Cordova, il guaritore umano Bronwyn (Nazanin Boniadi), la principessa nana Disa (Sophia Nomvete), il fabbro elfo Celebrimbor (Charles Edwards) e l’umano Halbrand, interpretato da Charlie Vickers. Lenny Henry, Megan Richards e Markella Kavenagh vestono i panni degli antenati degli Hobbit conosciuti come harfoot. Per restare in tema, su Amazon potete acquistare la trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson in versione DVD.

Ricordiamo che il breve trailer, seppure solo inizialmente, era stato rilasciato solo per gli utenti abbonati al servizio e per un periodo di tempo limitato.