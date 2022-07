C’è del mistero dietro la prossima serie TV Prime Video Gli Anelli del potere: la presenza di due Durin nella serie originale degli Amazon Studios ne è un esempio. Alcuni fan sono preoccupati per il risultato finale, altri hanno aspettative molto elevate, e altri ancora non hanno dubbi: Gli anelli del potere sarà un successo! Oggi ci concentriamo sul pubblico più scettico, ovvero sulle persone convinte che la prima stagione sarà un fallimento totale (e pure costoso).

Per iscrivervi al servizio di streaming Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

Due Durin per Gli Anelli del Potere

Il problema non è tanto la storia, che già di per sé potrebbe non rispecchiare le speranze dei fan di Tolkien e de Il Signore degli Anelli. Il vero fulcro della discussione è la presenza di Durin III che Durin IV nella stessa serie TV. Amazon ha deciso che che i due personaggi appariranno come padre e figlio, mentre nell’universo de Il Signore degli Anelli è chiaro che un grado di parentela non potrebbe in alcun modo esistere.

Gli anelli del potere Durin

Tutto risale ai sette Padri Nani originali. Il maggiore si chiamava Durin e regnò così a lungo che divenne noto come Durin l’Immortale. I Nani credevano che ogni Durin successivo fosse una reincarnazione del loro antenato originale, che tornava a governare il suo popolo. Quindi, secondo la tradizione, non possono esistere due Durin contemporaneamente. Pare comunque che il motivo per cui Gli Anelli del Potere include sia Durin III che Durin IV sia legato alla linea temporale ridotta della serie.

C’è da dire che le preoccupazioni per i fan non sono mancate negli ultimi mesi: basti pensare al primo trailer diffuso durante il Super Bowl e ai character poster. Ci riferiamo alle discussioni passate sulla CGI della serie nel primo caso, e ai dettagli dei nuovi personaggi nel secondo. Il tutto è da mescolare alla mancanza di precisione per quanto riguarda la tradizione: i due Durin ne Gli Anelli del Potere, appunto.

Un altro esempio è certamente quello del poster che presentava una principessa nana di nome Disa (Sophia Nomvete) del tutto sconosciuta al mondo de Il Signore degli Anelli. Un personaggio, quest’ultimo, che poteva anche essere apprezzato agli occhi dei più, se non fosse che nell’immagine Disa non aveva la barba; i fan di Tolkien sanno che tutte le nane, nel suo mondo, hanno i peli sul viso, il che li ha lasciati (quasi) senza parole, definendo il fatto “una grave svista e una mossa “codarda” da parte di Amazon“.

Gli Anelli del Potere (su Amazon potete acquistare la trilogia de Il Signore degli Anelli in 4k) debutterà il 2 settembre in esclusiva su Prime Video.