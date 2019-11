Uncharted: quando inizieranno le riprese del film?

sembrerebbe che l'inizio delle riprese per il film dedicato ad uno dei videogiochi più amati di sempre, Uncharted, sia stato fissato.

Anche se non abbiamo comunicazioni ufficiali a riguardo, sembrerebbe che l’inizio delle riprese per il film dedicato ad uno dei videogiochi più amati di sempre, Uncharted, sia stato fissato.

Ad occuparsi del progetto è Sony che, stando a quanto riportato dal sito DiscussingFilm, avrebbe fissato l’inizio delle riprese per Febbraio 2020 (potete leggere l’articolo completo a questo link). Come sappiamo, Sony aveva proposto la regia del film a diversi registi tra cui Joe Carnahan, Shawn Levy e Dan Trachtenberg che hanno, però, rifiutato il progetto per diverse ragioni. Sarà quindi Travis Knight, con ogni probabilità, a dirigere il film. Il regista è stato assunto alla direzione del progetto lo scorso Settembre. Dopo una travagliata genesi, il film avrebbe, così, alcuni punti fermi come l’attore principale.

Nei panni di Nathan Drake, protagonista della storia del videogame di culto sviluppato da Naughty Dog, vedremo, probabilmente, la star di Spider-Man Tom Holland. Nathan Drake è un cacciatore di tesori che attraverso viaggi e mille peripezie svelerà i più oscuri misteri della storia.

Lo stesso sito, DiscussingFilm, rivela che le riprese saranno in Colombia ma che il cast sarà rivelato, probabilmente, alla fine di questo 2019. Per quanto le informazioni siano solamente indiscrezioni senza conferma, ben si spera che l’avvio delle riprese sia imminente.

La divisione della Sony che svilupperà il film è la PlayStation Productions, lanciata la scorsa primavera, si occuperà di realizzare film e serie tv ispirate ai più importanti titoli in esclusiva PlayStation. L’unità sarà diretta da Asad Qizilbash e supervisionata da Shawn Layden e, a quanto dichiarato, avrebbe già diversi titoli in cantiere per future produzioni.