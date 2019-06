Upside Down Whopper il panino del Sottosopra

Upside Down Whopper sarà un'edizione speciale del celebre panino di Burger King per celebrare la terza stagione di Stranger Things.

A meno di un mese dal suo ritorno su Netflix, Stranger Things torna nuovamente a far parlare di se. Questa volta a cavalcare la popolarità della fortunata serie horror ambientata negli anni ’80 è Burger King con il panino Upside Down Whopper.

La catena di fast food statunitense servirà infatti un’edizione speciale del suo celebre Whopper: Upside Down Whopper.

Il panino farà parte di una promozione speciale, frutto di un accordo tra Netflix, Coca-Cola e il colosso della ristorazione veloce.

La promozione prevederà anche un concorso a premi utilizzando la mobile app di Burger King. Scandendo la particolare icona riportata sul bicchiere di Coca-Cola sarà possibile partecipare ad un’estrazione con un ricco montepremi in cui si potranno vincere viaggi, Whopper per un anno, buoni Netflix e molto altro.

L’Upside Down Whopper non sarà altro che il classico panino, ma verrà servito (come il nome lascia intendere) Sottosopra, invertendo in maniera speculare la posizione dei vari elementi che compongono questo panino, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. La vera particolarità dell’Upside Down Whopper risiederà però nei packaging utilizzati per servire questo menu speciale, infatti per mantenere un’aderenza filologica all’estetica del 1985, Burger King utilizzerà il design retrò dei contenitori di quel periodo.

La promozione e il panino saranno disponibili a partire dal 21 giugno 2019 ma a questa iniziativa aderiranno soltanto alcuni punti vendita in alcune città degli Stati Uniti (Miami, Houston, Boston, Atlanta, Dallas, Philadelphia, Chicago, San Francisco, New York e Los Angeles).

Oltre al panino chi mangerà nei ristoranti aderenti potrà trovare una serie di gadget a tema come magliette, spille e una versione tematizzata dell’iconica corona di cartoncino di Burger King.

La terza stagione di Stranger Things sarà disponibile su Netflix a partire dal 4 luglio 2019 e vedrà i protagonisti alle prese con il nuovo centro commerciale, i problemi tipici dei ragazzi pre adolescenti e il male che non vuole smettere di tormentare i giovani protagonisti.