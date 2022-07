Non è finita nei migliori dei modi la pretesa di John Walker di ereditare lo Scudo di Capitan America. In The Falcon and the Winter Soldier, John Walker (Wyatt Russell) ha ereditato il titolo di Cap, dopo che Sam Wilson (Anthony Mackie) non ha voluto prendere lo Scudo di Cap, come deciso da Steve Rogers (Chris Evans) al termine di Avengers: Endgame. Una contesa, quella tra Walker e Wilson, che ha portato a uno scontro tremendo, risoltosi infine con l’accettazione dell’ex Falcon del proprio ruolo come nuove Capitan America, facendo emergere un interrogativo: quale sarà il futuro di U.S. Agent, alias John Walker, nel Marvel Cinematic Universe?

Dopo il finale di The Falcon & The Winter Soldier, quale sarà il futuro di U.S. Agent nel MCU?

Nel comparto fumettistico marveliano, Walker è stato un diretto antagonista di Steve Rogers per il titolo di Capitan America durante la gestione di Brubaker, in un periodo in cui, editorialmente parlando, la Sentinella della Libertà veniva presentata come una metafora dalla società americana contemporanea. All’interno del Marvel Cinematic Universe, John Walker viene presentato come un militare pluridecorato che, pur non avendo assunto il siero del supersoldato, accetta di rivestire il ruolo di Cap, scontrandosi presto con una fazione terroristica entrata in possesso di una forma modificato della formula di Erskine, che consente loro di tenere agevolmente testa a eroi potenti, come Bucky Barnes. In seguito a una perdita personale, Walker assume questo siero di potenziamento, che lo spinge però a far emergere un lato violento che lo porta a una resa dei conti con Falcon e il Soldato d’Inferno, al termine della quale viene privato dello scudo di Cap.

Nel finale della serie, vediamo che Walker viene reclutato dalla contessa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfuss), che sta formano una squadra operativa speciale a cui pare essersi unita anche la seconda Vedova Nera, Yelena Belova (Florence Pugh), come abbiamo visto nel finale di Black Widow. Grazie a questa possibilità di fare nuovamente la differenza per il proprio paese, Walker può assumere l’identità di U.S. Agent, ed è in questa veste che potremo rivedere nel Marvel Cinematic Universe Wyatt Russell.

A parlare del futuro di U.S. Agent nel Marvel Cinematic Universe è stato proprio Russell, durante un’intervista con Collider:

“Non ho nemmeno pensato al fatto che il mio personaggio potrebbe tornare, o come vorrei che venisse reso. Ci sono così tanti modi diversi con cui si potrebbe farlo, spero solo che quale sarà la scelta, verrà proseguita questa sua lotta interiore con sé stesso. È un qualcosa che potrei fare, e che credo anche andrebbe raccontata. Finchè è animato da questo conflitto interiore, può avere un cambio di mentalità e affrontare una terapia, ci son molti modi diversi in cui sviluppare questo aspetto. Spero solo che venga sviluppato in modo interessante, ma da un certo punto di vista, non è una scelta che dipende da me”

Considerato il finale di The Falcon & The Winter Soldier, la sensazione è che il ritorno di U.S. Agent potrebbe essere legato alla presenza di una squadra da black ops messa insieme dalla Contessa de Fontaine. Da tempo si vocifera di un film su una delle formazioni più grigie del mondo marveliano, i Dark Avengers oppure i Thunderbolts, e una presenza come quella di John Walker all’interno di questa squadra, al fianco di Yelena Belova, sarebbe sicuramente interessante. Non è da escludersi anche un ritorno all’interno del quarto film di Captain America, nei programmi dei Marvel Studios e che vedrà il Sam Wilson di Anthony Mackie dimostrare di esser degno dello Scudo.

