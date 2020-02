Vampire: The Masquerade – Vendetta, annunciato il Kickstarter

Horrible Guild ha annunciato sulla sua pagina web l’intenzione di lanciare un Kickstarter per Vampire: The Masquerade – Vendetta, gioco di carte competitivo basato sul gioco di ruolo Vampiri: La Masquerade creato da White Wolf Publishing.

Vendetta mira a proporre le alchimie tipiche della sua controparte ruolistica attingendo a piene mani dal suo mondo gotico contemporaneo. I giocatori interpreteranno i vari clan vampirici che si contendono il potere nella città di Chicago: Brujah, Gangrel, Malkavian, Nosferatu, Toreador, Tremere, Ventrue. Nell’arco di tre turni le creature della notte otterranno poteri, sangue, alleati e ogni altro mezzo utile per sorprendere gli avversari e autoincoronarsi Principi della metropoli.

Ogni clan avrà un suo specifico mazzo di carte, la paranoia politica caratteristica di Vampire: La Masquerade verrà pertanto riproposta grazie a una distribuzione graduale dei poteri e delle abilità. Se all’inizio sarà facile identificare lo stile di ogni giocatore, al termine della partita si sarà invischiati in una fitta rete di incognite e bluff. Il regolamento promuove inoltre nei giocatori un approccio feroce e selvaggio: si guadagneranno punti Influenza solamente facendo esplodere e vincendo conflitti nelle diverse zone di Chicago o accattivandosi i favori di alleati chiave. Una lotta senza esclusione di colpi che impone ai partecipanti di interpretare il ruolo di creature dannate.

Vendetta è il frutto di quattro anni di sviluppo da parte di Charlie Cleveland, videogame designer californiano. Nuovo a questa esperienza editoriale, Cleveland ha chiesto aiuto al francese Bruno Faidutti, storico reinventatosi sviluppatore ludico famoso per aver creato Citadels. Inizialmente noto genericamente come Moonlight, il titolo si è andato a consolidare attorno alle meccaniche di Vampiri: La Masquerade strada facendo, grazie all’intervento di Lorenzo Silva, CEO di Horrible Guild.

Horrible Guild, nota precedentemente come Horrible Games, è una casa editrice italiana famosa per aver pubblicato Pozioni Esplosive (che potete acquistare qui). La sua più recente campagna di crowdfunding si è conclusa a ottobre e ha ottenuto quasi sei volte la cifra richiesta, un successo che garantirà la produzione del coloratissimo Unicorn Fever. Avida di trionfi, Horrible Guild lancerà il Kickstarter di Vampire: The Masquerade – Vendetta il 10 marzo 2020.