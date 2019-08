Vampiri: La Masquerade, in arrivo il gioco di carte ufficiale

Renegade Game Studios ha annunciato lo sviluppo di Vampire: The Masquerade - The Expandable Card Game, il gioco di carte di Vampiri: La Masquerade.

Renegade Game Studios ha recentemente annunciato un accordo con White Wolf Entertainment e Paradox Interactive per la realizzazione e il rilascio, nel 2020, di un gioco di carte espandibile ambientato nell’universo del Mondo di Tenebra di Vampiri: La Masquerade.

Vampire: The Masquerade – The Expandable Card Game, questo il nome del prodotto, sarà ambientato in un mondo in cui i vampiri nascondono all’umanità la loro vera natura, cercano di controllare la loro fame di sangue umano e muovono i loro passi in una società formata da relazioni consolidatesi nel corso dei secoli, con alleati e nemici immortali.

“Vampire: The Masquerade ha rivoluzionato il panorama dei giochi di ruolo”, ha dichiarato Scott Gaeta, Presidente ed Editore di Renegade Game Studios. “Siamo entusiasti di creare un nuovo gioco che esplori la bellezza, i conflitti e l’orrore del Mondo di Tenebra per i giocatori da tavolo“.

“Renegade Game Studios è ben not per il suo game design innovativo e gli elevati standard qualitativi“, ha dichiarato Jason Carl, Brand Marketing Manager per il World of Darkness e conduttore di L.A. by Night su Geek and Sundry. “Sono il partner ideale per trasportare Vampiri: La Masquerade in questo formato ludico. Siamo entusiasti di lavorare con questo pluripremiato team e siamo certi che la nostra comunità di Vampiri sarà entusiasta di questo nuovo gioco come lo siamo noi!”.