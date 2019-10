Vega (Street Fighter): la recensione

Andiamo a scoprire nel dettaglio la nuova action Figure di Vega per la serie S.H. Figuarts di Tamashii Tanions tratta dal videogioco di Street Fighter V.

Vega è un’action figure completamente in plastica tratta dal videogame Street Fighter V, prodotta dall’azienda Giapponese Tamashii Nations, dotata di numerose articolazione che possono permettere delle ottime posabilità. All’interno della nostra confezione troveremo diverse parti intercambiabili e accessori che daranno la possibilità di ricreare le scene da combattimento che abbiamo ammirato nel famosossimo videogioco.

Il Personaggio

Streer Fighter V è il quinto capitolo della saga ufficiale del videogioco Capcom, il personaggio di Vega compare per la prima volta come secondo boss finale di Street Fighter II: The World Warrior, successivamente riapparendo sempre come personaggio anche nei capitoli successivi. Vega ha sempre fatto eccezione per vari motivi, tra i pochissimi ad avere un’arma (che poteva essergli tolta a suon di colpi) e il primo ad interagire attivamente con lo scenario poiché nel suo stage si vedeva calare una grossa rete metallica sulla quale Vega si arrampicava prima di balzare sul malcapitato avversario. A renderlo memorabile ha contribuito anche la caratterizzazione del personaggio. Vega è ossessionato dal terrore di perdere la bellezza e durante i suoi match indossa appunto una maschera per proteggere il suo viso. Il suo “stile” di combattimento viene definito un miscuglio di ninjutsu spagnolo e abilità da matador.

La Confezione

Dopo questa breve presentazione andremo finalmente a parlare della figure partendo proprio dalla scatola. Questa linea S.H. Figuarts ( S.H. sta per Simple Style & Heroic Action ) è dedicata ai vari persoanngi della saga di Street Fighter, dove troviamo l’impostazione della confezione molto simile ad ogni prodotto e le dimensioni risultano variabili a seconda delle dimensioni del personaggio che troveremo all’interno e degli extra compresi. Nella parte frontale possiamo ammirare parte del prodotto grazie alla finestra trasparente e un primo piano del protagonista in questione. Nella parte posteriore invece troviamo la figure in alcune pose che potremmo fa fare compresi anche i contenuti extra che troveremo all’interno della stessa.

Il Blister

All’interno della confezione troveremo solamente un blister, che andremo ad analizzzare assieme nel dettaglio. Nella parte sinistra troviamo solamente la figure, mentre nella parte destra troveremo la testa senza maschera di Vega, 2 coppie di mani più una singola e la parte finale del fular che usa come cintura.

Extra

Anche in questo caso come in tutte le altre figure di Street Fighter troveremo all’interno della confezione i 2 cartoncini per poter ricreare il fondale per ricreare al meglio le pose con relativo sfondo, e una reta con supporto realizzata in palstica per potre simulare gli attacchi di Vega nella pose action.

Struttura e Paint

Vega presenta un corpo interamente in plastica con articolazioni non troppo evidenti ma in ogni caso funzionali all’uso. La figure è alta 17 cm circa, in linea con l’altezza media della linea S.H. Figuarts di Street Fighter.

Il personaggio risulta davvere ben scolpito e un sacco di dettagli che risultano piacevoli alla vista dei propri occhi, non abbaimo trovato nessun tipo di sbavatura nel colore, anche il tatuaggio del serpente che ruota attorno al mezzo busto del protagonista e realizzato benissimo senza alcuna inperfezione, il colore rosa usato è pieno di sfumature in modo da valorizzare di più la pelle per dare quel tocco che non sia una tinta unica per renderla più reale.

Posabilità

La posabilità è qualcosa di meraviglioso, la figure è piena di articolazioni e sembra non avere limiti di nessun genere. La spalla è doppiamente snodata e c’è persino un bilanciere per permettere movimenti extra. Anche l’articolazione del gomito è a doppio snodo presente solamente su questa linea di figuarts (da quello che finora ci è dato a sapere) e risulta molto gradita ai collezionisti visto che permette qualche movimento in più e svariate pose che ci piacciono molto.

Conclusioni

In conclusione questa figure di Vega risulta davvero ben strutturata, senza difetti e ricca in tutti i suoi particolari, questa volta Bandai ci regala lo stand da usare con la rete per ricreare alcune pose volanti del personaggio che farà la gioia di molti collezionisti delle pose action. Per i fan della serie consigliamo l’acquisto senza ombra di dubbio. Vega è ancora disponibile ad un prezzo indicativo di 91,00 €, Tamashii Nation è distribuita in Italia da Cosmic Group.