Vegeta Super Saiyan 4 – Blood of Saiyans di Banpresto

La recensione di oggi parla di Vegeta nella sua forma di Super Saiyan di quarto livello, un personaggio amatissimo dai fans, tratto dalla serie animata Dragonball GT

Banpresto presenta una figure di Vegeta nella sua forma di Super Saiyan di quarto livello, (Vegeta Super Saiyan 4 – Blood of Saiyans) un personaggio amatissimo dai fans, tratto dalla serie animata Dragonball GT. Sebbene all’inizio della serie Dragonball GT fosse stato messo da parte per far spazio al figlio Trunks lo rivediamo negli ultimi archi narrativi dove – dopo essere stato posseduto dal parassita Tsufuru Baby – riesce finalmente ad ottenere, grazie all’aiuto della geniale Bulma, un livello di forza pari a quello dello storico amico/nemico Kakaroth. La statica in questione è una fedele riproduzione in PVC del Principe dei Saiyan nella sua versione più potente della saga e appartiene alla linea chiamata Blood of Saiyans, una serie di collezionabili strettamente legata ai personaggi di sangue Saiyan.

Il personaggio

Il personaggio di Vegeta ha un background davvero curioso all’interno del mondo di Dragonball. Fa la sua apparizione dalla serie Z ed insieme a Nappa e Radish, ed è uno dei tre Saiyan sopravvissuti (oltre a Goku) alla distruzione del pianeta Vegeta (da cui prende il nome il Principe dei Saiyan). Il ruolo di Vegeta in un primo momento è quello del Villan, storico l’incontro con Goku in mezzo al deserto dove sfodera il Kaioken per contrastare la potenza di Vegeta, vero guerriero Saiyan addestrato alla lotta fin dalla tenera età. Successivamente il personaggio, pur mantenendo un orgoglio circa la razza Saiyan a livello smisurato, assume un atteggiamento protettivo nei confronti del pianeta terra dove fa la conoscenza di Bulma con cui poi si sposerà e avrà dei figli. Come Goku anche Vegeta appare in varie trasposizioni come anime, manga e videogame. Recentemente lo si trova in Dragonball Super alle prese con un misterioso allenamento.

La Confezione

La scatola che contiene la figure riesce a differenziarsi da altre della stessa casa produttrice mettendo ben in evidenza la scritta della linea a cui appartiene, Blood of Saiyans. A questa linea appartengono infatti solamente i personaggi di sangue Saiyan come Vegeta, Goku o le loro fusioni Vegeth e Gogeta. Di dimensioni adeguate al contenuto è realizzata nel solito cartoncino con finitura lucida mettendo ben in risalto il contenuto della confezione grazie alla grafica molto accattivante. La foto del prodotto è replicata in varie angolazioni su tutte le facciate del box mettendo in risalto anche il logo di Dragonball GT e la scritta dalle linea Blood of Saiyans che su fronte e lato destro crea un bell’effetto di continuità.

Vegeta Super Saiyan 4 – Blood of Saiyans

Come da tradizione Banpresto l’articolo è realizzato in plastica, composta da elementi smontati che si uniscono tra loro attraverso l’ausilio di appositi incastri. Tutti i pezzi sono contenuti dentro a delle buste – quelli più appuntiti addirittura nel pluriball – che a loro volta sono protetti da del cartoncino. Tutto pur di farvi trovare la figure in perfette condizioni. Busto superiore, gambe e coda una volta uniti comporranno la statuetta che grazie al piedistallo, anch’esso con appositi incastri può essere finalmente esposta. Se non vi piace il piedistallo, questa statua data la sua posa statica può essere esposta anche senza, in tutta sicurezza.

Analizzando lo sculpt possiamo vedere l’enorme lavoro fatto sul corpo di Vegeta; se conoscete la forma di super saiyan di quarto livello saprete benissimo che il corpo del Saiyan assume un aspetto ibrido all’animalesco molto simile al gorilla. L’intero corpo è avvolto da una peluria purpurea scoprendo il torace ed evidenziando pettorali e addominali. I capelli, molto scuri e tendenti al marrone, hanno una finitura lucida che ne accentua i rilievi. Anche questa statua ha un volto molto dettagliato che ci lascia apprezzare i rilievi del volto arrabbiato in ogni suo minimo dettaglio. Gli occhi di Vegeta guardano dall’alto verso il basso e leggermente di lato, questo presuppone quasi un obbligo ad esporla leggermente a tre quarti o non si potrebbe apprezzare questo particolare. La parte più semplice è sicuramente quella dei pantaloni in quanto sebbene siano adeguatamente fedeli alle fonti sono abbastanza semplici mentre ben più elaborati e particolari sono gli stivali che riprendono lo stesso colore dei guanti.

Conclusioni

La statua di Vegeta Super Saiyan 4 è un prodotto davvero incredibile, sebbene non abbia dimensioni eccessive e venga rappresentato in una posa molto semplice e statica si fa apprezzare per l’enorme lavoro di design e colorazione. Si distingue da altri prodotti simili per differenze cromatiche e di finitura. Sebbene ormai la serie GT venga considerata fuori canone resta comunque un personaggio amatissimo e questa statua gli rende davvero onore, del resto dal prince dei Saiyan non ci aspetteremmo altro. Ci sentiamo di consigliare questo prodotto poiché nella sua semplicità statica compensa molti elementi come dettagli e colorazioni e poi il prezzo è davvero abbordabile e per tutte le tasche anche se siete novizi al mondo dei collezionabili.