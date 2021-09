Venom: La furia di Carnage, Iron Studios presenta le statue in scala 1:10

Direttamente dalla pellicola Venom: La furia di Carnage arrivano due proposte da parte dell’azienda brasiliana Iron Studios con la sua linea BDS (acronimo di Battle Diorama Series). Che cosa significa nello specifico? Semplice che siete liberissimi di acquistare i due prodotti anche singolarmente ed esibirli come tali ma se li esporrete insieme potrete formare un piccolo diorama, perché di scala 1:10 stiamo parlando, dove i due simbionti alieni stanno per darsele di santa ragione.

Venom

Venom è il primo simbionte che abbiamo conosciuto su carta e visto su pellicola. Nella sua ultima reincarnazione cinematografica non ha ancora fatto la conoscenza di Peter Parker ed ha conosciuto Eddie Brock in un modo totalmente diverso da quanto visto in precedenza nelle storie di Todd McFarlane. Dal punto di vista biologico Venom pare piuttosto simile, necessita di un ospite e ne accresce notevolmente le capacità, tuttavia quello che stiamo conoscendo negli ultimi anni, e che presto sarà al cinema con il suo secondo capitolo pare essere più macchietta che feroce e letale predatore alieno. La statua di Iron Studios lo ritrae aggrappato ad un elemento architettonico mentre si prepara alla battaglia con il suo antagonista. La particolarità di questa statua è data dalla sua altezza, quasi 30 cm e dalla finitura applicata al personaggio che ne ricorda notevolmente le sembianze della sua controparte su pellicola.

Carnage

Carnage è il secondo Simbionte e, almeno nei fumetti, è stato generato da Venom stesso. Carnage viene a contatto con l’assassino di nome Cletus Kasady che riesce a piegarlo totalmente al suo controllo. E’ la prima volta che vediamo Carnage apparire in un film mentre possiamo ricordarne la sua prima apparizione risalendo alla serie animata Spider-Man – L’Uomo Ragno del 1994. La statua prodotta da Iron Studios, alta sempre sui 30 cm, raffigura Carnage in evidente fase di attacco, con ben quattro braccia aggiuntive dotate di lame pronte a ferire il suo “paparino”. Essendo nato sulla terra le caratteristiche di Carnage sono del tutto inedite per il simbionte apparendo di colore rosso vivo con venature nere.

Entrambe le statue sono già in preordine ad un prezzo di circa 180 euro su sideshow.com cono uscita stimata per il mese di Dicembre 2022. Troppa attesa? Nel frattempo potreste consolarvi recuperando alcuni gadget di Venom a questo link.