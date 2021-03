Venom: Let There Be Carnage è stato posticipato

L’ultimo anno è stato sicuramente un periodo all’insegna dei ritardi dovuti al diffondersi della pandemia di COVID-19, e sicuramente ve ne sarete accorti dalle numerose notizie di rinvii di film e serie TV che avete letto sulle nostre pagine in questi mesi. Anche se la situazione sembra stia gradualmente assestandosi, anche grazie all’aumentare delle vaccinazioni, continuano ad esserci disagi nelle produzioni.

L’ultimo esempio è proprio Venom: Let There Be Carnage, il seguito del primo Venom del 2018 diretto da Ruben Fleischer.

A differenza dei mostruosi rinvii a cui ormai siamo abituati , fortunatamente questa volta si tratta di un ritardo molto breve, di appena una settimana. Nella giornata di ieri, infatti, Sony Pictures ha annunciato che la data di uscita del film negli Stati Uniti è stata spostata dal 17 al 24 settembre 2021. Un’inezia rispetto a uno degli ultimi rinvii che lo hanno visto scalare dall’anno scorso a quello seguente.

In questa nuova data di uscita il film andrà in competizione al botteghino direttamente con The Many Saints of Newark (il prequel de I Soprano), Dear Evan Hansen e Infinite.

Venom: Let There Be Carnage vedrà il ritorno di Tom Hardy nei panni di Eddie Brock / Venom alle prese con una delle sue nemesi storiche più temibili: il simbionte Carnage legato al serial killer Cletus Kasady, interpretato da Woody Harrelson (Larry Flynt – Oltre lo scandalo, Oltre le regole – The Messenger, Natural Born Killers). Già nella breve scena post credits del primo Venom il personaggio si era rivelato, facendo crescere le aspettative dei fan dei fumetti Marvel di vederlo nel sequel.

Ruben Fleischer non tornerà come regista di Let There Be Carnage, al suo posto vedremo al lavoro Andy Serkis. Divenuto famoso per il ruolo di Gollum nella trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli, Serkis ha poi lavorato a diversi altri film e ha già diretto Ogni tuo respiro (Breathe) e Mowgli – Il figlio della giungla del 2018.