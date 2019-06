Veronica Mars: primo trailer, trama ed informazioni sul revival Hulu

Hulu presenta il trailer del revival di Veronica Mars, popolare crime drama dalle tinte teen con protagonista Kristen Bell in arrivo il 26 luglio e prodotto da Warner Bros.

All’ATX Festival, viene presentato il trailer di lancio del revival di Veronica Mars, acclamato teendrama in salsa crime in arrivo negli Stati Uniti su Hulu il prossimo 26 luglio. In occasione dell’evento, il creatore della serie Rob Thomas, ha raccontato anche cosa aspettarsi dalle nuove puntate disponibili dalla prossima estate.

Veronica Mars torna finalmente in TV dopo un percorso piuttosto travagliato: in seguito alla cancellazione dello show su The CW al termine della terza stagione nel 2007, sono state molte le petizioni da parte del pubblico volte a permettere alla serie di fare ritorno, cosa avvenuta nel 2014 con un film per il cinema, da noi uscito direttamente in homevideo grazie a Warner Bros. Home Entertainment. Il revival in arrivo su Hulu si collocherà cinque anni dopo gli eventi del film e conterà otto episodi, ecco la trama delle nuove puntate: “A Neptune una serie di omicidi efferati colpisce i giovani universitari durante lo spring break, evento che mette a dura prova il turismo nella località balneare. I genitori di una delle vittime ingaggiano la Mars Investigations per scoprire l’identità del serial killer, e così Veronica finisce col ritrovarsi coinvolta in un mistero lungo otto puntate finendo per indagare sia nell’elite della ricchezza del paese che preferirebbe mettere fine al caos estivo generato dalla spring break, tanto nella classe media decisa ad incentivare i propri guadagni proprio grazie alla spring-break.”

Il creatore dello show, Rob Thomas, racconta che per l’ispirazione dei nuovi episodi si è ispirato agli atti terroristici avvenuti in Austin, Texas: “Durante lo spring break, ci saranno bombe a Neptune”, e che intendeva raccontare l’ingresso di Veronica Mars (Kristen Bell) nella vita adulta: “Nella nostra esistenza si arriva prima o poi al momento in cui bisogna scegliere se responsabilizzarsi trovando un impiego stabile, metter su famiglia e decidere di comprarsi una casa, oppure continuare a preferire la libertà irresponsabile e senza legami, mi interessava raccontare l’approccio di Veronica alla vita adulta e la scelta che intende compiere per il suo futuro, la vita che desidera vivere.”

Il revival al momento, non è ancora stato annunciato in Italia.