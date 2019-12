Vestiti e accessori per un Capodanno geek

Quali vestiti ed accessori indossare per Capodanno? Il 2019 sta per giungere al termine ed è giusto che anche nell’ultima serata dell’anno esca fuori l’anima geek. Anche se a Capodanno tutti chiedono ordine ed eleganza per quanto riguarda l’abbigliamento, crediamo sia fondamentale essere sempre se stessi e pertanto ecco i nostri consigli per degli abiti e accessori che uniscono l’originalità con l’eleganza e che vi permetteranno di festeggiare il nuovo anno con uno stile inconfondibile e indimenticabile.

Completo da uomo di Tetris

Elegante, giocoso e colorato. Non c’è nulla di più nerd che indossare un completo decorato con i blocchi colorati videoludici più famosi di sempre. Se poi decideste di prendere parte alla festa con Korobeiniki come canzone di sottofondo, sarete ricordati per sempre.

Cappotto da donna di Alice in Wonderland

Si sa, Capodanno arriva in pieno inverno e pertanto, soprattutto in tarda sera, fa molto freddo. Perché non decidere di ripararsi con un caldo e comodo cappotto lungo a tema Alice in Wonderland?

Papillon e gemelli di Pac-Man in legno

Un vero completo geek da uomo che si rispetti non può non avere un papillon abbinato. Non può, quindi, essere un papillon normale, ma uno di quelli in legno con inserti a tema Pac-Man fatti a mano. Potete anche acquistare il papillon con i gemelli sempre in legno accoppiati.

Orecchini di Frozen

Non lasciatevi influenzare negativamente dal tema degli orecchini perché in realtà possono essere considerati dei veri e propri pezzi di alta gioielleria. Si tratta di due piccoli fiocchi di neve realizzati in oro bianco 14 carati che non vi faranno passare inosservate.

Completo da uomo dei fumetti Marvel

Siete fan dei fumetti Marvel? Non potete allora perdervi questo coloratissimo completo, con tanto di cravatta, tutto a tema Avengers. Il vostro dress code di Capodanno sarà impeccabilmente nerd e chic e tutti i vostri amici resteranno inevitabilmente di stucco.

Abito da donna di Star Wars

Si tratta di un sotto-abito di media lunghezza consigliato per le feste in casa di amici. Elegante e sportiveggiante nello stesso tempo e grazie alla colorazione nera potrete abbinarlo praticamente con tutto.

Fermacravatta e gemelli

I gemelli e il fermacravatta danno quel tocco di eleganza in più che non guasta mai, ma anche questi devono essere abbinati al tema del vostro abbigliamento ed ecco a voi vari esempi:

Fermaglio per capelli di Harry Potter

Se volete mantenere in ordine i vostri capelli lunghi e ribelli, un fermaglio per capelli può fare al caso vostro e perché allora non pensare di prendere qualcosa a tema Harry Potter?

Completo uomo da monoscopio TV

Avete presente l’immagine che compariva quando i programmi TV non duravano 24 ore su 24 o prima dell’inizio di un particolare programma televisivo? Sicuramente no se siete troppo giovani, ma quell’immagine prendeva il nome di monoscopio e serviva sia per regolare in modo ottimale luminosità, contrasto, saturazione e sintonia di un televisore, sia per delimitare la fine di una trasmissione con l’inizio di un’altra. Bene, adesso potrete avere un completo da uomo con questa immagine così da sintonizzare la festa su di voi.

Minigonne di Micky Mouse e degli Aristogatti

La prima, grazie alla colorazione bianca e nera, può essere coordinata con qualsiasi altro abito in modo tale da realizzare un’accoppiata elegante ed originale. La seconda, invece, presenta delle decorazioni in stile vintage che la rendono classicheggiante, ma allo stesso tempo giovanile. Entrambe sono dotate di bretelle removibili.